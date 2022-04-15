Що можна робити з грошима під час війни – усі зміни Нацбанку

Розповідаємо, які зміни Національний банк України запровадив з початку воєнного стану

Заборона на деякі фінансові операції все ще триває / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив обмеження, що покликані зменшити удар на українську економічну систему.

"Сьогодні" зібрали основні зміни, які стосуються переказів, зняття готівки в Україні та за кордоном, а також іноземної валюти.

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Розрахунки картками та зняття готівки

Українці можуть розраховуватися безготівковим способом без жодних обмежень. Картки та системи онлайн-банкінгу працюють як в Україні, так і за кордоном.

А от на зняття готівки є обмеження. Рішенням 24 лютого НБУ заборонив знімати з рахунків клієнтів більше 100 тис. грн на день. На зняття готівки з валютних рахунків спочатку діяла повна заборона. Однак зараз українці можуть знімати 30 тис. грн на день у еквіваленті.

А ось будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

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Певний час виникали проблеми із зняттям готівки у банкоматах. Тому магазини, аптеки, АЗС та пошти почали видавати готівку на касах. Раніше ми розповідали, які супермаркети, і скільки грошей можуть видати за раз.

Купівля доларів та переказ іноземної валюти

24 лютого НБУ зафіксував курс долара на рівні 29, 25 грн. Уже в квітні українцям дозволили купувати готівкові долари, євро та інші валюти. Купити безготівкову валюту все ще не дозволено.

Нацбанк запровадив такі умови для установ:

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курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції (долар не повинен коштувати дорожче за 32,18 грн);

курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції (для долара це 29,25 грн).

Також можна переказувати іноземну валюту за кордон. Проте є нюанси. Без обмежень можна робити деякі валютні перекази, а саме:

оплату навчання;

витрати, пов'язані зі смертю громадян;

лікування у медичних закладах;

транспортування хворих за кордон.

Однак загалом за кордон з власних карток на карти фізичних осіб можна переказувати до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісяця, це приблизно 3,4 тис. доларів.

Проте є ще один виняток. На запит банків та волонтерів фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) для купівлі низки товарів за кордоном. Ці товари:

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова й тактична форма, взуття, захисний одяг;

оптичні прилади для стеження;

безпілотні літальні апарати;

спальні мішки, каремати тощо.

Готівка за кордоном

З початку війни НБУ дозволив вивозити за кордон валюту без її декларування. Нещодавно обмеження повернули, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

Раніше ми писали, що заступниця голови НБУ Катерина Рожкова рекомендує користуватися картками та не ризикувати перевезенням готівки через кордон.

"З одного боку, ми розуміємо, що сім'ї, аби їхати, повинні мати певний ресурс, щоб забезпечувати себе. З іншого – ми всім пояснюємо, що ви перетинаєте кордон там, де працюють відділення банків і можна прийти, покласти цю валюту на рахунки, отримати на неї миттєву картку і нею розраховуватись де завгодно, не мати проблем зі зберіганням готівки та її декларуванням", – пояснила Рожкова.

У багатьох українців виникають проблеми з обміном готівкової гривні за кордоном, адже не всі обмінні пункти хочуть приймати гривню.

Та поступово у деяких почали надавати дозволили на таку фінансову операцію. Наприклад, щоб обміняти гроші у Словаччині, потрібно звернутися до банку Tatra Banka із паспортом громадянина України або ж із закордонним паспортом. Обмін на євро можна здійснити у розмірі до 250 євро на одну людину на день.

Також це доступно в інших банках. Зокрема, у Австрії це Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich. У Румунії – Banca Comercială Română, Молдові – OTP Bank, а у Польщі – PKO BP. Детально про те, які умови для обміну гривні у цих банках, ми писали в цьому матеріалі "Сьогодні".

А от зняти готівку у чужій країні не так просто з українською карткою, а в нинішній ситуації, коли до європейських країн хлинули біженці, ця проблема набуває особливого характеру.

Наприклад, перевести в готівку гроші без комісії в іспанському банкоматі з чужої, та ще й української картки – навряд чи вийде, оскільки комісію за зняття за кордоном візьме навіть ваш банк. Але деякі компанії дозволяють українцям користуватися своїми послугами без комісій. Як зняти готівку без комісії в Іспанії, читайте тут.

"Сьогодні" також пояснювали, як зняти готівку в Німеччині, а також Польщі.

Читайте і про те, коли Нацбанк розморозить офіційний курс долара.