Процедура отримання прав зміниться – що чекає на українців в автошколах

Розповідаємо, які зміни чекають на охочих отримати права в автошколі і коли вони відбудуться

Права в Україні отримуватимуть по-іншому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання посвідчення водія.

Вони стосуватимуться навчання в автошколі, пояснює "Суспільне".

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Якщо раніше навчання там проходило два місяці, за якими слідували відразу два іспити, то тепер процес буде розбитий на два етапи по одному місяцю – теорію та практику.

Відповідно, іспити будуть проводитися після кожного окремого етапу.

Іспит з теорії залишиться незмінним – у людини є 20 хвилин, щоб відповісти на 20 питань, при цьому можна припуститися не більше двох помилок.

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Теоретичне свідоцтво, отримане після успішного складання іспиту, діятиме рік. Протягом цього часу можна звернутися до автошколи для практичної підготовки.

Там ви також отримаєте свідоцтво про практичне навчання, яке діятиме два роки.

"Сучасна людина не зможе сидіти і навчатися по 9,5 години на день, це дуже тяжко. На жаль, у всіх автошкіл у країні немає чіткого плану, як працювати", – пояснює зміна інструктор автошколи Микита Нем'ятий.

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Нововведення для водіїв у ЄС

Європейські депутати підтримали рішення, яке дозволить біженцям з України використати національні права водія.

По суті, це означає, що українські права водія прирівнюють до європейських і ті громадяни, які набули офіційного статусу тимчасового захисту, можуть не обмінювати посвідчення на європейське, а використовувати своє для поїздок Європою.

"Сьогодні" раніше писали, які водії можуть не отримати відшкодування збитків після ДТП і розповідали, як змінилися розміри страхових виплат із липня.