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Бюджетна оренда: як зняти квартиру в Києві за 3000 грн

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 16:42
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Орендувати квартиру за таку суму можна навіть неподалік центру, однак є умови
Орендувати квартиру в Києві за невелику суму цілком реально
Орендувати квартиру в Києві за невелику суму цілком реально / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В теперішній час чимало українців цікавляться бюджетним, доступним житлом, зокрема і в столиці України. У звʼязку з війною чимало наших громадян виїхали зі своїх помешкань, виставивши оголошення про їх оренду. Вартість таких зазвичай нижче ринкової.

"Сьогодні" розповість, що можна орендувати до 3000 грн.

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Згідно з нашим моніторингом таких варіантів на порталі OLX.ua, орендувати квартиру чи кімнату за таку ціну можна у будь-якому районі Києва, є варіанти навіть у центрі міста.

Наприклад, у Подільському районі здається однокімнатна квартира з меблями та необхідною побутовою технікою. Ціна її 3000 грн в місяць, є можливість оплати без останнього місяця. Має вона такий вигляд:

| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
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Є варіант квартири, що розташована за 5 хв від метро Чернігівська та 10 хв до метро Дарниця. Дім 1970 року із загальною площею 19 кв. м.

| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
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Також нам трапилося оголошення щодо пропозиції оренди 2-кімнатної квартири, що знаходиться за 15 хв до КПІ. Вартість оренди вказана 2000 грн, але власник готовий здати житло взамін за допомогу з ремонтом чи доукомплектацію, оскільки меблів немає також.

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За ціною 3000 грн можна зняти також квартиру на Мінському масиві. Житло після косметичного ремонту з новою побутовою технікою, 2-спальним диваном, 2-камерним холодильником тощо. Як стверджує автор оголошення, квартира має хорошу сантехніку.

| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
| Фото: olx.ua
/ Фото: olx.ua
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Що буде з цінами на житло?

Багато експертів прогнозують, що ціни підуть на спад. За словами СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходька, додаткова пропозиція призведе до тимчасового короткострокового падіння.

Однак це лише форс-мажорний крок, він не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах майбутнього дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

Також ми розповідали, що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.

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Оболонський Оболонський
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Голосіївський Голосіївський
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Дарницький Дарницький
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Солом'янський Солом'янський
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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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