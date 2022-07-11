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Курси в автошколах: скільки коштує вивчитись на водія в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 20:00
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Розповідаємо про те, скільки коштують курси в автошколах у різних містах та що пропонують
У різних областях відрізняються типи курсів в автошколах та їхня вартість
У різних областях відрізняються типи курсів в автошколах та їхня вартість / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Водіння авто – досить корисне вміння в сучасному світі, адже відкриває можливість комфортно їздити за місто, підвозити дітей до школи чи здійснювати покупки в супермаркеті одразу на тиждень-два.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, які види курсів пропонують в різних містах України, що передбачають програми та скільки коштують.

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Львів

Школа водійської майстерності у Львові пропонує різні види курсів для клієнтів – початковий, підлітковий, основний, професійний та зимовий, а також курси для мотоциклістів.

Початковий курс розрахований на водіїв без досвіду чи дорослих, які вирішили навчитись керувати автомобілем – вартість 8 уроків з практикою від 4,8 тис. грн на авто клієнта і від 7,8 тис. грн на авто школи. Пропонують також розширений курс для початківців по теорії (4,5 тис. грн) та практиці на механіці або автоматі (від 9,6 тис. грн) – загалом 10 занять.

Для підлітків пропонують програму з 5 занять на 10 годин. Вартість – від 3 тис. грн на авто клієнта і від 5 тис. грн – на авто школи. Основний курс призначений для "прокачування" знань і навичок водіїв – це 6 занять, вартістю від 3,9 тис. грн.

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Професійний курс передбачає вивчення екстремального водіння – ціна за 3 заняття від 4,2 тис. грн. Для прихильників автоспорту влаштовують індивідуальні спортивні тренування – від 2,5 тис. грн за заняття.

Київ

У столиці курси водіння категорії "В" в одній з автошкіл передбачають чотири програми – "Мінімум", "Базова", "Стандарт" і "Розширена". На онлайн-навчання є знижки.

Мінімальна програма передбачає 20 практичних занять по 45 хв. для водіїв із певними навичками та водійським посвідченням, вартість – 13 тис. грн. "Базова" розрахована на водіїв із середніми навичками, це 30 занять із водіння за 16 тис. грн. "Стандарт" – 40 практичних занять за 19 тис. грн для водіїв із стабільними навичками. "Розширена" коштує 22 тис. грн та розрахована на початківців – це 50 практичних занять і теорія.

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Окремо можна замовити додаткові практичні заняття на 1,5 год. кожне за ціною 800 грн (седан) або 900 грн (кросовер).

Ужгород

В обласному центрі на Закарпатті також працюють автошколи, де навчають водіїв категорії "В". Навчання триває 3 місяці, учні можуть обрати для практики один із 5 автомобілів школи. Вартість – 5,5 тис. грн.

Окремо можна купити курс "Слюсар з ремонту автомобілів". Навчання триває 5 місяців, вартість – 5 тис. грн.

Хмельницький

У Хмельницькому діє понад десяток сертифікованих автошкіл, які пропонують курси терміном 1,5-2 місяців. Ціна стартує від 7 тис. грн, середня ринкова – 11 тис. грн. Зазвичай навчання на автомобілі з автоматичною коробкою передач на 500-700 грн дорожче, ніж на механіці.

У місті є і популярна мережа жіночих автошкіл, де викладають інструкторки для учениць. Вартість курсу залежить від навичок та потреб клієнток, в середньому до 12 тис. грн. Можна замовити окремо лише курс по теорії онлайн за 4,7 тис. грн.

Зміни в автошколах

24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання посвідчення водія. Якщо раніше водіїв навчали два місяці, а тоді складали два екзамени, то тепер процес розіб’ють на два етапи по місяцю – окремо теорія та практика.

Відповідно, екзамени кандидатам у водії доведеться складати після кожного етапу. Іспит із теорії, як і раніше, складатимуть 20 хвилин – це 20 питань з можливістю зробити дві помилки. Свідоцтво про складену теорію діятиме рік.

Упродовж цього періоду можна звернутися до автошколи для практичної підготовки. По її завершенню видадуть свідоцтво, яке діятиме два роки.

"Сьогодні" раніше писали, що в Європейському Союзі підтримали нововведення, які стосуються українських водіїв, а також розповідали, що робити, якщо ви раптом потрапили у ДТП за кордоном.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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