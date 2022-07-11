Євро щодо долара продовжує знецінюватись: до чого тут "Північний потік"

Експерти висловили прогнози щодо євро та пояснили актуальну ситуацію на світовому ринку

Енергетична криза в ЄС впливає на знецінення євро / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Курс євро 11 липня наблизився до однієї позначки з доларом. Валюта Європейського Союзу знизилася на 1,29% до 1,0056 за долар – показника грудня 2002 року.

Як повідомляє Reuters, падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане зі зупинкою "Північного потоку-1".

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Російський газ наразі не постачають в Німеччину, оскільки трубопровід нібито перебуває на щорічному техобслуговуванні впродовж 10 днів. Інвестори побоюються, що енергетична криза спрямує регіон у рецесію.

Великі гравці ринку стурбовані, що ремонт газопроводу Nord Stream 1 може затягнутися через вторгнення Росії в Україну, а це ще більше обмежить постачання блакитного палива в Європу.

Водночас американська валюта зміцнює позиції, а експерти прогнозують, що Федеральна резервна система США буде підвищувати ставки швидше. У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют і досягнув індекса 108,14. Це найвищий показник від жовтня 2002 року.

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Американські аналітики зазначають, євро може зміцнитися лише після покращення Європейської економічної перспективи і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть. Найпесимістичніший прогноз для євро – що він у липні наблизиться до 0,95 долара.

Курс долара в банках

У понеділок, 11 липня, відбулися чергові, хоч і невеликі, зміни з курсом валют в українських банках. За добу він підріс на 20-30 копійок, а упродовж тижня – в середньому на 85 копійок.

Загалом по Україні банки купують долари за курсом 35,7 грн, а продають по 36,5 грн. Офіційний курс від НБУ залишається замороженим на рівні 29,25 грн.

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Конкретні фінансові установи встановлюють власний курс валют (купівля/продаж):

ПриватБанк – 35,50/36,30 грн за долар;

Ощадбанк – 36,00/36,90 грн;

Укрексімбанк – 36,20/36,70 грн;

Райффайзенбанк – 36,40/37,10 грн;

ПУМБ – 35,80/36,30 грн.

При оплаті банківською карткою, курс валют в більшості банків вигідніший, ніж при обміні готівки. Наприклад, в Ощадбанку встановили картковий курс долара на рівні 29,25/35,55 грн, а в Monobank – 34,80/34,90 грн. Для клієнтів ПриватБанку діє курс 35,58/35,58 грн.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує валюта на чорному ринку в Україні, а також розповідали, що Національний банк змінив валютні правила для українських підприємців.