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Євро щодо долара продовжує знецінюватись: до чого тут "Північний потік"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 17:49
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Експерти висловили прогнози щодо євро та пояснили актуальну ситуацію на світовому ринку
Енергетична криза в ЄС впливає на знецінення євро
Енергетична криза в ЄС впливає на знецінення євро / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Курс євро 11 липня наблизився до однієї позначки з доларом. Валюта Європейського Союзу знизилася на 1,29% до 1,0056 за долар – показника грудня 2002 року.

Як повідомляє Reuters, падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане зі зупинкою "Північного потоку-1".

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Російський газ наразі не постачають в Німеччину, оскільки трубопровід нібито перебуває на щорічному техобслуговуванні впродовж 10 днів. Інвестори побоюються, що енергетична криза спрямує регіон у рецесію.

Великі гравці ринку стурбовані, що ремонт газопроводу Nord Stream 1 може затягнутися через вторгнення Росії в Україну, а це ще більше обмежить постачання блакитного палива в Європу.

Водночас американська валюта зміцнює позиції, а експерти прогнозують, що Федеральна резервна система США буде підвищувати ставки швидше. У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют і досягнув індекса 108,14. Це найвищий показник від жовтня 2002 року.

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Американські аналітики зазначають, євро може зміцнитися лише після покращення Європейської економічної перспективи і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть. Найпесимістичніший прогноз для євро – що він у липні наблизиться до 0,95 долара.

Курс долара в банках

У понеділок, 11 липня, відбулися чергові, хоч і невеликі, зміни з курсом валют в українських банках. За добу він підріс на 20-30 копійок, а упродовж тижня – в середньому на 85 копійок.

Загалом по Україні банки купують долари за курсом 35,7 грн, а продають по 36,5 грн. Офіційний курс від НБУ залишається замороженим на рівні 29,25 грн.

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Конкретні фінансові установи встановлюють власний курс валют (купівля/продаж):

  • ПриватБанк – 35,50/36,30 грн за долар;
  • Ощадбанк – 36,00/36,90 грн;
  • Укрексімбанк – 36,20/36,70 грн;
  • Райффайзенбанк – 36,40/37,10 грн;
  • ПУМБ – 35,80/36,30 грн.

При оплаті банківською карткою, курс валют в більшості банків вигідніший, ніж при обміні готівки. Наприклад, в Ощадбанку встановили картковий курс долара на рівні 29,25/35,55 грн, а в Monobank – 34,80/34,90 грн. Для клієнтів ПриватБанку діє курс 35,58/35,58 грн.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує валюта на чорному ринку в Україні, а також розповідали, що Національний банк змінив валютні правила для українських підприємців.

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Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
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Шевченківський Шевченківський
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Оболонський Оболонський
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4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
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Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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