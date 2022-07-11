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Ціни на автогаз відкотилися за чергову позначку – що відбувається на АЗС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 14:07
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Розповідаємо, що відбулося на популярних українських заправках за вихідні
Ціни на автогаз в Україні продовжують знижуватись
Ціни на автогаз в Україні продовжують знижуватись / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За вихідні середня ціна на автогаз на українських АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.

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Отже, на популярних станціях WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 35,98 грн/л. Таке ж зниження ціни було і у мережі SOCAR, там за літр цього пального просять 36,98 грн/л.

У мережі UPG автогаз здешевшав на 1,5 грн/л, до 35 грн/л, а на АЗС "Укргазвидобування" — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л знизили ціни:

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  • Rodnik;
  • "Авантаж 7";
  • KLO;
  • "Катрал";
  • Mango.

А що відбувається, на інших заправках і якою була зміна ціни, добре видно тут:

Динаміка цін на автогаз
Динаміка цін на автогаз / Фото: скріншот

Небезпека на заправках

Під час бензинової кризи, яка бушує в країні, шахраї вигадали чергову схему обману українців на купівлі дефіцитного пального.

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У мережі з'явився клон офіційного онлайн-магазину WOG і щоб викликати в українців довіру, злочинці навіть додали туди посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та Центр підтримки клієнтів.

Через цей ресурс шахраї крадуть гроші та персональні дані клієнтів за допомогою фішингу.

У WOG закликали купувати талони і картки для пального виключно через офіційні представництва компанії, взагалі не купувати з рук і не звертатися до сторонніх посередників.

Зауважте – WOG не продає талони для пального і картки через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з бензиновою кризою у серпні і розповідали, як зміниться процедура отримання прав в українських автошколах вже наприкінці липня.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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