Ще більше українців отримуватимуть виплати ВПО – хто потрапив до списку

Розповідаємо, скільки громад у дев'яти областях уввійшли до оновленого переліку

Дедалі більше українців зможуть отримувати допомогу для ВПО / Фото: уніан, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновили перелік громад, переселенці з яких можуть отримати від держави допомогу на проживання у вигляді 2000 грн на місяць і 3000 грн на місяць для дітей та осіб з інвалідністю.

Актуальний список показало Міністерство з реінтеграції окупованих території.

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Отже, окрім попередніх 310 громад до нього додали Шосткинську міську об’єднану територіальну громаду Шосткинського району Сумської області.

Це означає, що мешканці 38 населених пунктів, які входять до цієї громади, можуть отримувати державну допомогу для ВПО.

Загалом до переліку входять 311 громад з дев’яти областей України, а саме:

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Донецької (66 громад);

Харківської (51);

Дніпропетровської (7);

Луганської (37);

Запорізької (53);

Херсонської (49);

Миколаївської (24);

Сумської (19);

Чернігівської (5).

Допомога внутрішньо переміщеним особами

Окрім виплат від держави, переселенці в Україні можуть отримати виплати від однієї з найбільших світових криптобірж Binance, яка виділила на це 1,2 млн доларів.

Для того, щоб взяти участь у програмі допомоги потрібно, пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Club Kyiv International, "Паляниця" та iSans, а також подати заявку на фінансування можна за адресою: [email protected]

Якщо вашу заявку схвалять, виплати будуть надходити впродовж 3-х місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).

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Однак перелік осіб досить обмежений, отримувачами допомоги можуть бути не будь-які ВПО, а лише жінки старше 18 років, які перебувають в прихистках у Київській та Львівській областях.

"Сьогодні" раніше писали, як отримати статус ВПО через "Дію" і розповідали, як Monobank відібрав виплати у свого клієнта.