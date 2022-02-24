Українські банки встановлюють обмеження — що відбувається

Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Постановою передбачено такі дії:
Далі по темі
- банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
- банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою;
- забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;
- безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
- банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;
- НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;
- платежі Уряду України здійснюються без обмежень згідно з законодавством про особливий період.
Тимчасові обмеження з 24 лютого
Відповідна Постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема:
- призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
- зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
- обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
- заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
- увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
- зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
- банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.
"Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні НБУ.
Перебої в роботі банків
24 лютого спостерігаються деякі перебої з банківськими операціями. Зокрема, українці повідомляли про проблеми з Ощадбанком (під час розрахунку на АЗС) та Monobank.
У Monobank заспокоїли клієнтів та закликали не панікувати.
"Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Наразі вирішуємо як їх повертати. Спостерігаємо за розвитком ситуації. Будь ласка, зберігайте спокій", — написав Олег Гороховський в Telegram.
Раніше ми повідомляли, що відбувається з курсом валют 24 лютого.
Також ми розповідали, у чому ризики для України через режим надзвичайного стану.