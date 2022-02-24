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Українські банки встановлюють обмеження — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 10:07
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Обмеження введені через оголошення воєнного стану
Як працюватиме банківська система в Україні
Як працюватиме банківська система в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Постановою передбачено такі дії:

  • банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
  • банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою;
  • забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;
  • безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
  • банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;
  • НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;
  • платежі Уряду України здійснюються без обмежень згідно з законодавством про особливий період.

Тимчасові обмеження з 24 лютого

Відповідна Постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема:

  • призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
  • зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
  • обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
  • заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
  • увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
  • зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
  • банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

"Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні НБУ.

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Перебої в роботі банків

24 лютого спостерігаються деякі перебої з банківськими операціями. Зокрема, українці повідомляли про проблеми з Ощадбанком (під час розрахунку на АЗС) та Monobank.

У Monobank заспокоїли клієнтів та закликали не панікувати.

"Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Наразі вирішуємо як їх повертати. Спостерігаємо за розвитком ситуації. Будь ласка, зберігайте спокій",написав Олег Гороховський в Telegram.

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Раніше ми повідомляли, що відбувається з курсом валют 24 лютого.

Також ми розповідали, у чому ризики для України через режим надзвичайного стану.

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