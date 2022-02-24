Українські банки встановлюють обмеження — що відбувається

Обмеження введені через оголошення воєнного стану

Як працюватиме банківська система в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Постановою передбачено такі дії:

банки забезпечують роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою;

забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;

платежі Уряду України здійснюються без обмежень згідно з законодавством про особливий період.

Тимчасові обмеження з 24 лютого

Відповідна Постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема:

призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

"Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні НБУ.

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Перебої в роботі банків

24 лютого спостерігаються деякі перебої з банківськими операціями. Зокрема, українці повідомляли про проблеми з Ощадбанком (під час розрахунку на АЗС) та Monobank.

У Monobank заспокоїли клієнтів та закликали не панікувати.

"Кредитні ліміти тимчасово обмежили. Наразі вирішуємо як їх повертати. Спостерігаємо за розвитком ситуації. Будь ласка, зберігайте спокій", — написав Олег Гороховський в Telegram.

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Раніше ми повідомляли, що відбувається з курсом валют 24 лютого.

Також ми розповідали, у чому ризики для України через режим надзвичайного стану.