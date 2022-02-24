Monobank "лег"? Что происходит с банковскими операциями в Украине

У Monobank наблюдаются проблемы с банковскими операциями.
Об этом украинцы сообщают на своих страницах в соцсетях.
Далее по теме
Украинцы из Днепропетровской области сообщают также о перебоях с банковскими операциями Сбербанка.
Дополняется...
У Monobank наблюдаются проблемы с банковскими операциями.
Об этом украинцы сообщают на своих страницах в соцсетях.
Далее по теме
Украинцы из Днепропетровской области сообщают также о перебоях с банковскими операциями Сбербанка.
Дополняется...
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