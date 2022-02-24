Monobank "лег"? Что происходит с банковскими операциями в Украине

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У Monobank наблюдаются проблемы с банковскими операциями.

Об этом украинцы сообщают на своих страницах в соцсетях.

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Проблемы с переводом средств / Фото: скриншот

Украинцы из Днепропетровской области сообщают также о перебоях с банковскими операциями Сбербанка.

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