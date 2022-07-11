Украинцы собирают деньги на восстановление жилья: кто на самом деле должен за это заплатить

Эксперты предлагают разные механизмы компенсаций для граждан, потерявших крышу над головой

Рассказываем, кто должен восстанавливать разрушенное жилье / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в стране идет война и государство только обещает гражданам компенсации за разрушенные дома, украинцы все чаще сами и за свой счет восстанавливают свое жилье. Эксперты говорят, что государство могло бы помочь людям до зимы привести их дома в надлежащее состояние.

"Сегодня" разбирались, кто и за чей счет должен восстанавливать разрушенное жилье.

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Отремонтировать до холодов

Несмотря на все разговоры о скором восстановлении Украины, проведение донорских конференций и прочих собраний многоуважаемых экспертов, денег на восстановление разрушенного жилья для граждан до сих пор в сколь-нибудь достаточных объемах как не было, так и нет. В большинстве случаев украинцы восстанавливают жилье собственными силами.

В Киевской области недавно подсчитали, что до конца года средств хватит на восстановление менее 6% частных домов. До многоквартирных руки пока не доходят – нет денег.

А закон, который бы регулировал выплаты пострадавшим, был принят в конце марта в первом чтении и все еще находится в парламенте. Да и средств на восстановление жилья, которое было разрушено в ходе боевых действий, пока нет. Эксперты говорят, что для получения репараций от России нам надо для начала победить в войне.

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"Люди сейчас восстанавливают дома за свой счет. Все понимают, что надо успеть привести дома в порядок до холодов. На мой взгляд, государство для таких граждан должно было бы реализовать программу быстрых целевых льготных кредитов на покупку стройматериалов. Например, собственник жилья сфотографировал разрушение, предоставил доказательства права собственности и получает хотя бы 100-200 тысяч грн на восстановление. Зачастую этого будет достаточно для восстановления крыш, отдельных стен, замены окон или утепления", – говорит старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

По его словам, такой механизм снял бы часть проблем с разрушенным жильем и поддержал бы потребительский спрос лучше, чем финансирование "стартапов" через Ощадбанк. И эти средства можно было бы сразу добавлять в будущие репарации от агрессора.

Что делать с новостроями

Еще один интересный вопрос возник у людей, которые вложили до войны средства в первичный рынок жилья, но сейчас не знают, как быть с таким жильем.

"Большую часть средств за новострой в Ирпене мы внесли еще до войны. Сейчас стоим перед выбором – вносить остаток средств и получать право собственности или подождать окончания войны", – говорит киевлянин Юрий.

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Юристы говорят, что если застройщик сдает или уже сдал дом в эксплуатацию, то лучше оформить право собственности на жилье. Ведь иначе у вас на руках не квартира, а инвестдоговор.

"Если у вас есть право собственности на жилье и с ним что-то произойдет, то есть большая доля вероятности, что государство поможет с его восстановлением или выплатит компенсацию в том или ином виде. По крайней мере, такой законопроект принят в первом чтении. Когда у вас на руках инвестдоговор, то вы не сможете претендовать на такие выплаты от государства. Вам нужно будет урегулировать спорные вопросы с застройщиком, который, в свою очередь, может сослаться на форс-мажор в период военного времени и перенести сдачу дома на неопределенный срок", – поясняет юрист Марина Коваль.

Застройщики в последнее время тоже оказались в довольно сложной ситуации: стоимость стройматериалов растет, а спрос на новое жилье в ближайшее время будет оставаться невысоким из-за уменьшения доходов граждан.

"Чтобы избежать банкротств и сосредоточиться на достройке объектов со стадией готовности более 50%, застройщики могут разработать механизм переоформления прав на будущие квартиры, приобретенные в рассрочку в замороженных из-за войны объектах, на квартиры в домах, возведение которых находится на завершающем этапе", – считает соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Таким шагом будут достигнуты 2 цели: избежание банкротств из-за невыполнения взятых на себя обязательств (замораживания новых объектов) и получение платежей по рассрочке, средства которых будут направлены на дальнейшее строительство почти готовых объектов.

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