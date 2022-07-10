Ряд поездов "Укрзализныци" задерживается в пути — что произошло

Речь идет именно о пассажирских поездах

Задержка поездов происходит по разным направлениям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ряд пассажирских поездов "Укрзализныци" задерживается в пути по техническим причинам.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

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Так, поезда задерживаются по следующим направлениям:

№85/233 Запорожье, Покровск – Львов (задержка 55 мин);

№715 Киев – Перемышль (задержка 1 ч 35 мин);

№45/46 Ужгород – Харьков (задержка 50 мин);

№5/6 Ивано-Франковск – Запорожье (задержка 15 мин).

"Время задержки поездов может изменяться, следите за официальными сообщениями "Укрзализныци" и объявлениями на вокзалах", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" подняла тарифы

24 июня в Министерстве юстиции зарегистрировали документ, предусматривающий повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

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Он предполагает повышение цен на все 20 видов грузов, а коэффициенты повышены на 70%. Плановую индексацию тарифов провели с 1 июля.

Отмечается, что такое повышение тарифов позволит перевозчику заработать более 11 миллиардов гривен до конца 2022 года – компания давно просила об этом правительство.

"Сегодня" писали о новом поезде в Польшу и рассказывали, когда в вагонах "Укрзализныци" появится интернет от Starlink.