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Жить стало дороже: как изменились цены на продукты и услуги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 11:17
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Государственная служба статистики обнародовала данные о том, как в июне изменился индекс потребительских цен на товары и услуги
Как подорожали продукты
Как подорожали продукты / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В Украине снова ускорилась инфляция. На потребительском рынке по сравнению с началом 2022 года в июне она составила 17,4% по сравнению с маем – 1,6%.

О том, что из продуктов подорожало больше и как изменились цены на остальные услуги, говорится в новом отчете Госстата по итогам июня.

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Сколько теперь мы платим за продукты

В целом на продукты питания и безалкогольные напитки с мая по июнь цены выросли на 3,2%. Больше всего подорожали такие товары:

  • яйца (17,2%);
  • сахар (10,9%);
  • овощи (5,2%);
  • хлеб (3,9%);
  • мясо (3,3).

Только на 0,6% в июне подорожало молоко и на 0,3% сыр и творог. А вот единственное из продуктов, на что цена упала – фрукты. В конце июня по сравнению с маем платить пришлось на 1,1% меньше.

Как изменились другие цены

Что касается жилья и ЖКХ, то цены выросли всего на 4,7% на ремонт и содержание жилья и на 0,5% на услуги по управлению многоквартирными домами.

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В то же время в июне на 21,3% выросли цены на топливо и масла.

"Цены на транспорт выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно", – отметили в отчете.

Стоимость фармацевтической продукции в июне выросла на 0,3%, а связь подорожала на 0,9%.

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Яйца в Украине станут вдвое дороже

Раньше мы рассказывали, что цены на яйца начнут расти с августа. Причина в том, что в Украине рекордно сократилось производство этого продукта – почти на 25% по сравнению с объемами 2020 года. Такое стремительное снижение производства фиксировали в последний раз около 20 лет тому назад. Так, цена может достичь 40 грн за десяток.

Мы писали и о том, что сезон огурца открытого грунта уже стартовал, однако в этом году цены значительно отличаются от прошлогодних. Читайте сколько стоят огурцы и почему так вышло.

Читайте также, каких цен следует ожидать в этом году от продавцов арбузов и откуда мы будем брать продукт.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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