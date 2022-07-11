Жить стало дороже: как изменились цены на продукты и услуги

В Украине снова ускорилась инфляция. На потребительском рынке по сравнению с началом 2022 года в июне она составила 17,4% по сравнению с маем – 1,6%.
О том, что из продуктов подорожало больше и как изменились цены на остальные услуги, говорится в новом отчете Госстата по итогам июня.
Сколько теперь мы платим за продукты
В целом на продукты питания и безалкогольные напитки с мая по июнь цены выросли на 3,2%. Больше всего подорожали такие товары:
- яйца (17,2%);
- сахар (10,9%);
- овощи (5,2%);
- хлеб (3,9%);
- мясо (3,3).
Только на 0,6% в июне подорожало молоко и на 0,3% сыр и творог. А вот единственное из продуктов, на что цена упала – фрукты. В конце июня по сравнению с маем платить пришлось на 1,1% меньше.
Как изменились другие цены
Что касается жилья и ЖКХ, то цены выросли всего на 4,7% на ремонт и содержание жилья и на 0,5% на услуги по управлению многоквартирными домами.
В то же время в июне на 21,3% выросли цены на топливо и масла.
"Цены на транспорт выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно", – отметили в отчете.
Стоимость фармацевтической продукции в июне выросла на 0,3%, а связь подорожала на 0,9%.
Яйца в Украине станут вдвое дороже
Раньше мы рассказывали, что цены на яйца начнут расти с августа. Причина в том, что в Украине рекордно сократилось производство этого продукта – почти на 25% по сравнению с объемами 2020 года. Такое стремительное снижение производства фиксировали в последний раз около 20 лет тому назад. Так, цена может достичь 40 грн за десяток.
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