Возмещения ущерба после ДТП не будет? Что может произойти с выплатой водителям

Рассказываем, кто заплатит потерпевшему в ДТП, если у виновника нет или уже не действует автогражданка

Кто выплатит возмещение ущерба после ДТП, если у виновника нет автогражданки / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

Страховой полис, или автогражданку, должен иметь каждый водитель. Это документ, покрывающий расходы потерпевшего в ДТП. Но бывают случаи, когда у виновника ДТП автогражданки нет, или она просрочена.

В проекте НБУ Financial Literacy Ukraine объяснили, кто должен платить потерпевшему в таком случае.

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Возмещение будет

Если у виновника ДТП нет автогражданки, то выплату потерпевшему произведет Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Это бюро – крупное объединение страховщиков, и оно осуществляет обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам.

Итак, что делать, чтобы получить возмещение в этом случае? Если произошло ДТП, то нужно сделать следующие шаги:

вызвать полицию и скорую помощь, если есть потерпевшие, и выполнять другие обязанности, указанные в ПДД;

зафиксировать место ДТП: сфотографировать повреждения, размещение автомобилей и другие обстоятельства;

безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП, обратиться в МТСБУ в письменном виде с уведомлением о ДТП.

На сайте бюро есть пример заявления, которое нужно написать, чтобы сообщить об инциденте.

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Важно после сообщения о ДТП хранить поврежденное имущество в том состоянии, в котором оно находилось после инцидента. И так должно быть, пока его не осмотрит назначенный МТСБУ представитель. В конце концов бюро произведет выплату, но затем эти деньги виновник должен будет отдать.

"Также важно, чтобы у потерпевшего был действующий страховой полис автогражданки. После того, как МТСБУ выплатит возмещение потерпевшему, МТСБУ будет требовать возмещения от виновника ДТП", – объяснил регулятор.

Размеры страховых выплат увеличились

"Сегодня" ранее писали, что с 1 июля цены на автогражданку выросли на 5–15%. Это связано с тем, что суммы выплат по страховке также увеличились. Теперь выплаты будут следующими:

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160 000 грн за вред, причиненный имуществу;

за вред, причиненный имуществу; 320 000 грн за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших.

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