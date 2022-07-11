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Процедура получения прав изменится – что ждет украинцев в автошколах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 09:50
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Рассказываем, какие изменения ждут желающих получить права в автошколе и когда они произойдут
Права в Украине будут получать по другому
Права в Украине будут получать по другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения.

Они будут касаться обучения в автошколе, поясняет "Суспільне".

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Если ранее обучение там проходило два месяца, за которыми следовало сразу два экзамена, то теперь процесс будет разбит на два этапа по одному месяцу – теорию и практику.

Соответственно, экзамены будут проводится после каждого отдельного этапа.

Экзамен по теории останется неизменным – у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов, при этом можно допустить не более двух ошибок.

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Теоретические свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. В течении этого времени можно обратиться в автошколу для практической подготовки.

Там вы тоже получите свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.

"Современный человек не сможет сидеть и учиться по 9,5 часов в день, это очень тяжело. К сожалению, у всех автошкол в стране нет четкого плана, как работать", – поясняет изменение инструктор автошколы Никита Немятый.

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Нововведение для водителей в ЕС

Европейские депутаты поддержали решение, которое позволит беженцам из Украины использовать национальные водительские права.

По сути, это означает, что украинские водительские права приравнивают к европейским и те граждане, которые получили официальный статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.

"Сегодня" ранее писали, какие водители могут не получить возмещение ущерба после ДТП и рассказывали, как изменились размеры страховых выплат с июля.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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