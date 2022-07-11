Процедура получения прав изменится – что ждет украинцев в автошколах

Рассказываем, какие изменения ждут желающих получить права в автошколе и когда они произойдут

Права в Украине будут получать по другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения.

Они будут касаться обучения в автошколе, поясняет "Суспільне".

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Если ранее обучение там проходило два месяца, за которыми следовало сразу два экзамена, то теперь процесс будет разбит на два этапа по одному месяцу – теорию и практику.

Соответственно, экзамены будут проводится после каждого отдельного этапа.

Экзамен по теории останется неизменным – у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов, при этом можно допустить не более двух ошибок.

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Теоретические свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. В течении этого времени можно обратиться в автошколу для практической подготовки.

Там вы тоже получите свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.

"Современный человек не сможет сидеть и учиться по 9,5 часов в день, это очень тяжело. К сожалению, у всех автошкол в стране нет четкого плана, как работать", – поясняет изменение инструктор автошколы Никита Немятый.

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Нововведение для водителей в ЕС

Европейские депутаты поддержали решение, которое позволит беженцам из Украины использовать национальные водительские права.

По сути, это означает, что украинские водительские права приравнивают к европейским и те граждане, которые получили официальный статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.

"Сегодня" ранее писали, какие водители могут не получить возмещение ущерба после ДТП и рассказывали, как изменились размеры страховых выплат с июля.