Махинация на курсе валют? На чем клиент Monobank потерял деньги

Рассказываем, чем недовольны клиенты и почему они теряют деньги на обычных финансовых операциях

Что произошло с деньгами клиента Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из клиентов Monobank совершил покупку в валюте, а впоследствии деньги вернули и сняли снова. Однако в ходе таких операций банк списал большую сумму, чем предполагалось.

О том, что произошло и как это объяснили в Monobank, речь идет в отзывах на специализированном сайте "Минфин".

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Проблема в разнице курса валют

"Я понимаю текущую ситуацию, но то, что случается с курсами, возвратами и повторными списаниями это просто выглядит как махинация", – написал клиент.

Он объяснил, что когда он совершил покупку, то сумму сняли в евро по курсу банка. Затем за 3 дня эти деньги вернули по такому же курсу, и наконец списали ее снова по новому курсу на текущий день.

"Разница между первой и последней транзакцией была более 200$, которые были дополнительно автоматически сняты с меня и просто пошли на счет Monobank. Еще и загнали счет в минус, когда у меня кредитный лимит – 0", – говорится в отзыве.

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Клиент отметил, что проблема в том, что без сообщения Monobank взял больше денег на разнице курсов, а торговая точка больше, чем нужно, не брала.

Что ответили в банке

В Monobank объяснили, что сумма изначально резервируется на карте клиента. А дальше торговая организация посылает запрос на списание и происходит взаиморасчет.

"Если сумма списания, присланная торговой точкой, отличается от первично зарезервированной (например, торговая точка посылает два запроса на общую сумму покупки в валюте, вместо одного), тогда списание от торговой организации пройдет отдельной операцией – оффлайн списание" , – написали в пресс-службе.

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Там добавили, что такое списание может пройти в минус и по курсу на момент запроса. И в зависимости от разницы курсов на момент покупки и на момент списания клиент может быть как в минусе (если курс стал больше) так и в плюсе (если курс уменьшился).

При этом первоначально зарезервированная сумма возвращается на счет в полном объеме. В Monobank также отметили, что вынуждены изменять курс из-за ситуации на банковском рынке. И потому, что события иногда происходят очень быстро, они не успевают информировать о таких изменениях своих клиентов.

"Во избежание таких ситуаций в дальнейшем рекомендуем использовать карту в валюте операции. Если покупка в долларах, производить оплату с карты в долларах, если покупка в евро производить оплату с карты в евро", – объяснили в банке.

Monobank поднял карточный курс доллара до рыночного уровня

Ранее "Сегодня" писали, что с 6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. В частности, это касается следующих операций:

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Но такие изменения понравились не всем. Читайте, как клиенты двух банков отреагировали на изменения.

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