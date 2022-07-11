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Махинация на курсе валют? На чем клиент Monobank потерял деньги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 10:17
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Рассказываем, чем недовольны клиенты и почему они теряют деньги на обычных финансовых операциях
Что произошло с деньгами клиента Monobank
Что произошло с деньгами клиента Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из клиентов Monobank совершил покупку в валюте, а впоследствии деньги вернули и сняли снова. Однако в ходе таких операций банк списал большую сумму, чем предполагалось.

О том, что произошло и как это объяснили в Monobank, речь идет в отзывах на специализированном сайте "Минфин".

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Проблема в разнице курса валют

"Я понимаю текущую ситуацию, но то, что случается с курсами, возвратами и повторными списаниями это просто выглядит как махинация", – написал клиент.

Он объяснил, что когда он совершил покупку, то сумму сняли в евро по курсу банка. Затем за 3 дня эти деньги вернули по такому же курсу, и наконец списали ее снова по новому курсу на текущий день.

"Разница между первой и последней транзакцией была более 200$, которые были дополнительно автоматически сняты с меня и просто пошли на счет Monobank. Еще и загнали счет в минус, когда у меня кредитный лимит – 0", – говорится в отзыве.

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Клиент отметил, что проблема в том, что без сообщения Monobank взял больше денег на разнице курсов, а торговая точка больше, чем нужно, не брала.

Что ответили в банке

В Monobank объяснили, что сумма изначально резервируется на карте клиента. А дальше торговая организация посылает запрос на списание и происходит взаиморасчет.

"Если сумма списания, присланная торговой точкой, отличается от первично зарезервированной (например, торговая точка посылает два запроса на общую сумму покупки в валюте, вместо одного), тогда списание от торговой организации пройдет отдельной операцией – оффлайн списание" , – написали в пресс-службе.

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Там добавили, что такое списание может пройти в минус и по курсу на момент запроса. И в зависимости от разницы курсов на момент покупки и на момент списания клиент может быть как в минусе (если курс стал больше) так и в плюсе (если курс уменьшился).

При этом первоначально зарезервированная сумма возвращается на счет в полном объеме. В Monobank также отметили, что вынуждены изменять курс из-за ситуации на банковском рынке. И потому, что события иногда происходят очень быстро, они не успевают информировать о таких изменениях своих клиентов.

"Во избежание таких ситуаций в дальнейшем рекомендуем использовать карту в валюте операции. Если покупка в долларах, производить оплату с карты в долларах, если покупка в евро производить оплату с карты в евро", – объяснили в банке.

Monobank поднял карточный курс доллара до рыночного уровня

Ранее "Сегодня" писали, что с 6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. В частности, это касается следующих операций:

  • снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;
  • все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Но такие изменения понравились не всем. Читайте, как клиенты двух банков отреагировали на изменения.

Читайте также наш материал о том, кому будут полезны новые карты от Monobank и как пополнить карту Monobank в Польше.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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