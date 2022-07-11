Можно поплатиться: чем могут обернуться покупки без чека

Рассказываем, какие чеки категорически нельзя выбрасывать, чтобы не подвергнуться опасности

Почему нельзя выбрасывать чеки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В большинстве случаев клиентам магазинов или ресторанов чеки не нужны. Люди сразу выбрасывают их или вообще не берут. Но такого лучше не делать с чеками, которые касаются вашей жизни и здоровья.

"Сегодня" объясняет, почему чеки из продуктовых магазинов и ресторанов нужно хранить.

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Как защитить свои права

В Украине есть Закон "О защите прав потребителей", которым регулируются отношения между клиентами и теми, кто оказывает услуги. Закон предусматривает, что каждый потребитель при определенных условиях может вернуть некачественный товар, обменять его или получить возмещение в течение 14 дней.

Одно из важнейших условий для этого – иметь при себе чек, который подтвердит покупку товара или услуги в заведении.

Возможны и способы вернуть товар без чека, но есть случаи, которые касаются непосредственно жизни или здоровья людей. Иногда после посещения ресторана, например, у человека может возникнуть отравление. Клиент может быть на 100% убежден, что это произошло из-за некачественной пищи заведения. Однако доказать это без чека будет очень сложно.

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Чек подтверждает, что человек действительно ел в этом ресторане. Если же такого подтверждения не будет, привлечь заведение к ответственности не получится.

Это же касается и продуктовых магазинов. Недобросовестные продавцы могут реализовать, например, просроченный товар. Человек так же может получить отравление и осложнения для здоровья. И именно чек подтвердит покупку некачественного товара в конкретном магазине и позволит получить компенсацию. Без него магазин может легко снять ответственность.

Как мошенники могут обмануть на чеках

Раньше мы писали, что чеки выбрасывать не нужно и потому, что его могут подобрать аферисты. Во-первых, на некоторых чеках может быть ваша персональная информация – номера карт, телефонов, в котором банку открыта карта, имя. Затем мошенники могут звонить под именем работников этого банка и работать по известным сценариям по выманиванию денег.

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Во-вторых, мошенники могут использовать эти чеки для нескольких схем:

набирают товар, указанный в чеке, и выносят его из магазина без оплаты, прикрываясь этим чеком;

могут пользоваться этим товаром, а могут и вернуть его на основании того же чека и получить денежную компенсацию;

используют чеки для сбора бонусов или участия в акциях.

"Сегодня" рассказывали и о том, по каким схемам с обменом валют действуют мошенники и как можно потерять свои сбережения. Читайте также как выросли цены на продукты и услуги в июне.