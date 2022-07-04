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От 30 тыс. грн: кто кроме инженеров и разработчиков может зарабатывать в IT

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 12:09
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Рассказываем, что в июне и начале июля происходит в сфере IT, кого ищут, и как изменилось количество вакансий и зарплаты
Сколько зарабатывают в IT и каких вакансий больше всего
Сколько зарабатывают в IT и каких вакансий больше всего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на конец июня количество вакансий для IT-специалистов в 4,8 раза меньше, чем было до войны. И несмотря на все сфера до сих пор остается в топе и по количеству вакансий, и по уровню зарплат.

В кадровом портале grc.ua рассказали "Сегодня", кто из гуманитариев может зарабатывать в этой сфере, какие зарплаты предлагают, и какой опыт требуют компании.

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IT-отрасль также ощутила последствия войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину IT-сфера была одной из тех, кто лучше выдержал удар на рынке труда. И все же негативные последствия ощутимы и для айтишников, и для этого есть несколько причин:

  • IT-специалисты работают не только в профильных компаниях, но и на предприятиях других секторов экономики. Поэтому они часто попадали под сокращение персонала и снижение заработных плат;
  • продуктовые IT-компании, работавшие на внутренний украинский рынок, потеряли с начала полномасштабной войны проекты из-за финансовой невозможности продолжать разработку и внедрение;
  • также IT-компании, работавшие с внешними рынками, сталкивались с недоверием и сомнениями иностранных заказчиков в том, что украинские IT-специалисты могут соблюдать дедлайны и стандарты качества в условиях обстрелов и работы в бомбоубежищах.

Несмотря на это с мая ситуация начала улучшаться, также появилось много людей, которые сейчас ищут работу, и спрос на разные вакансии растет. Что касается ситуации по регионам, то больше всего предложений IT-компании размещают в Киеве.

"Война изменила региональную структуру IT-отрасли. Если до начала большой войны крупнейшими IT-кластерами были Киев и Харьков, то сегодня Киев восстановил свои позиции, которые были утрачены в начале войны. Львов сегодня занимает уверенную вторую строчку по количеству предложений работы. С конца февраля количество IT-специалистов, работающих во Львове, выросло более чем в три раза. Некоторая часть украинских специалистов выехала за границу", – отмечают аналитики.

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В общем, в процентах ситуация выглядит так:

Каких специалистов и с каким опытом ищут

Больше всего работодатели нуждаются в инженерах и разработчиках. Однако 18% вакансий открыты для тех, кто не является техническими специалистами. Устроиться на работу в эту сферу могут менеджеры, дизайнеры, рекрутеры. Как отмечают на портале, каждая пятая вакансия в IT-сфере для гуманитариев, или других нетехнических специалистов.

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В общей сложности в ТОП-5 наиболее востребованных специалистов входят следующие:

  • инженеры;
  • программисты и разработчики;
  • специалисты системы управления предприятием (ERP);
  • web инженеры;
  • web мастера.

Опыт работы в основном требует от 1 до 3 лет.

Сколько зарабатывают в сфере IT

Средняя заработная плата в июне составляет 70 900 грн. К примеру, еще в мае средняя зарплата в IT составляла 103 500 грн.

"В большей доле вакансий (в 42%) указана самая низкая зарплата в сфере – от 31 900 грн. В каждой пятой вакансии предлагают зарплату от 63 900 грн. В 17% предложений работы озвучена зарплата от 95 900 грн. Высокую зарплату от 127 900 грн предлагают в каждой десятой вакансий. Вакансий с самой высокой ежемесячной компенсацией от 159 900 грн – 8% от всех актуальных в сфере", – отмечают аналитики.

Самые высокие зарплаты предлагают следующим специалистам:

  • специалистам, работающим над игровым ПО – в среднем 87 700 грн;
  • web мастерам и web инженерам – 81 200 грн;
  • специалистам по системам управления предприятием (ERP) – 77 800 грн;
  • разработчикам и программистам – 76 000 грн.

При этом самые низкие зарплаты у таких специалистов:

  • аналитиков – в среднем 26 300 грн;
  • тестировщиков – 19 800 грн;
  • специалистов телекоммуникаций – 17 000 грн;
  • специалистов по созданию контента – 15 600 грн.

Кроме того, у начинающих и тех, кто только начал свой карьерный путь в IT-сфере и имеет минимальный опыт, есть возможность зарабатывать в среднем по 20 000 грн в месяц.

Что произошло с зарплатами в Украине в июне

Ранее мы рассказывали, что в 5 сфер, в которых по вакансиям самые большие зарплаты, по итогам июня входили следующие сферы:

  • IT, интернет, телеком – 70 900 грн;
  • высший менеджмент – 45 300 грн;
  • консультирование – 33 000 грн;
  • управление персоналом и тренинги – 28 500 грн;
  • строительство и недвижимость – 26 000 грн.

Но при этом почти у всех зарплаты уменьшились. "Сегодня" объяснили, кому и как снизили зарплаты.

Мы писали также о том, где получить зарплату в более 20 тыс. грн без опыта, и как теперь работодатели выбирают кандидатов на работу.

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