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Кредиты можно не платить? Верховная Рада приняла важный для украинцев закон

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 13:50
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Законопроект касается физлиц, потерявших жилье или автомобиль во время войны, предварительно взяв их в кредит
Для многих нововведения стянет спасатель кругом
Для многих нововведения стянет спасатель кругом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441-1 о физлицах, взявших кредит на покупку квартиры или машины, но потерявших их из-за боевых действий или оккупации.

Как сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосовало 283 депутата.

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Так, законопроект предлагает:

  1. Приостановление выплат по кредитам для физлиц, которые из-за войны войны оказались на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, имущество которых повреждено или уничтожено (происходит при наличии подтверждающих документов и до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество);
  2. Списание кредитов для заемщиков, в которых:
  • общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома – 250 кв м, и которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Чтобы подать заявку, у украинцев есть время во время действия военного положения и еще + 3 месяца после дня его прекращения.

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Какие нюансы содержит законопроект?

Однако, как сообщил в комментарии "Стране" экс-спикер Совета Дмитрий Разумков, этот законопроект не прекращает начисление тела и процентов по кредиту. Итак, как только закончится военное положение, заемщики вынуждены будут платить огромные суммы непогашенных кредитов.

Также, по его мнению, законопроект содержит своеобразную лазейку для злоупотреблений.

"Предусмотрена "заморозка" кредита даже на повреждённое имущество, которые может быть отремонтировано текущим ремонтом. Как следствие, "заморозкой" кредита могут воспользоваться лица, которым, например, выбило окно в квартире осколком или жилье которых получило другие менее существенные повреждения", – говорит Разумков.

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"То есть ремонт повреждения будет стоить в десятки раз дешевле суммы кредита. Выходит чистый профит: тебе и кредит списали, и жилье целое", — добавляет он.

Раньше мы рассказывали, когда лучше не платить проценты по кредиту, а также писали, какие конкретно банки дают деньги в кредит во время войны.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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