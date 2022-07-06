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Заработать может каждый: что такое евробонды и как их купить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 12:02
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Рассказываем, что такое еврооблигации, или евробонды, и как на них можно зарабатывать
Что такое евробонды
Что такое евробонды / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Существует много способов сохранить свои сбережения за счет инвестиций, а заодно и получить определенную прибыль. Один из таких – покупка ценных бумаг, в частности, еврооблигаций, которые еще называют евробондами.

"Сегодня" объясняет, как с их помощью хранить деньги, и как на них можно заработать.

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Способ инвестиций в иностранной валюте

В целом облигации – это ценные бумаги, которые, в общем, похожи на депозиты. Однако в случае облигаций инвестор становится кредитором для банка или государства. Еврооблигации – это такие же бумаги, однако в валюте (чаще всего в долларах). Их могут выпускать организации, правительства, любые крупные компании.

Если компания, банк либо правительство берет кредит, то традиционно всю сумму займа предоставляет один кредитор. Он и получает проценты. А когда выпускаются еврооблигации, то вся сумма займа разбивается на многие части, и их может купить любой банк, инвестиционный фонд или другой инвестор. И тогда они все получают проценты.

Право на выплаты по процентам дают купоны, имеющие еврооблигации. Когда истекает срок действия долговых расписок, инвестору возвращают полную их стоимость.

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Приставка "евро" не привязана в этом случае к валюте, и есть только потому, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся преимущественно там. В инвестиционной компании Freedom Finance Ukraine рассказали, что у евробондов есть несколько важных преимуществ:

  • высокая прибыль по сравнению с валютными депозитами;
  • допустима двойная деноминация, когда выплаты производятся в валюте, отличающейся и от государства эмитента, и от той, в которой выпущены долговые расписки (например, украинский инвестор купил фунтовую еврооблигацию и желает получать долларовые купоны);
  • ценные бумаги могут использоваться как залог при оформлении кредита в банке;
  • вероятность дефолта невысока, и действует гарантированный выкуп по истечении срока погашения;
  • продать еврооблигации можно в любой момент (когда при банковских вкладах досрочно изъять деньги без утраты процентов часто нет способности).

Как добавили в компании, самыми надежными считаются еврооблигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Какие бывают еврооблигации и как их купить

Евробонды бывают краткосрочные (находящиеся в обращении до года), среднесрочные (1-10 лет), долгосрочные (10 лет и больше). Также они бывают разными по методам выплаты доходов и датой погашения.

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"Облигации можно приобрести на внешних рынках при наличии свободных средств на счетах в иностранных банках, сделать покупку через коммерческие организации или воспользоваться услугами инвесткомпаний. Евробонды продаются лотами, количество облигаций в которых разное: 100 шт., 200 шт. и т.д. С этой причины в еврооблигации требуют существенных капиталовложений – более 100 тыс. долларов", – объяснили в Freedom Finance Ukraine.

Там добавили, что самый простой способ купить ценные бумаги – обратиться в инвестиционную компанию. Человек обязан заключить контракт с брокером, где будут прописаны все условия. Покупать евробонды могут и физические, и юридические лица.

Важный момент, что на еврооблигации не налагаются налоги.

Как получить прибыль

Заработать на таком вкладе можно благодаря купонному доходу еврооблигации или росту ее стоимости. Ценность повышается из-за разницы курса валют.

"При учете роста курса валюты лучше вложить средства в долгосрочные бумаги надежного эмитента (того, кто выпускает ценные бумаги – ред.). В результате можно получить хорошую прибыль. В зависимости от эмитента доходность евробондов варьируется от 3% до 10%. Средний процент составляет около 5%. Такая же ситуация с периодом погашения. Чем он короче, тем меньше процентная ставка. И наоборот, инвестирование в долгосрочные евробонды гарантирует более высокий уровень доходности", – объяснили эксперты.

Возможны риски

Несмотря на все преимущества, есть и риски такого способа сохранения сбережений и заработка. Основными эксперты называют следующие:

  • снижение кредитного рейтинга эминента (способность обслуживать и погасить долг может изменится);
  • кредитный/дефолтный риск;
  • инфляция;
  • риск процентной ставки (когда процентная ставка снижается, стоимость долговых ценных бумаг растет и наоборот);
  • реинвестиционный риск (потребность реинвестировать доходы по более низкой процентной ставке по сравнению с той, по которой были ранее вложены деньги).

Также инвесторам советуют учитывать информацию о том, как еврооблигация размещалась на первичном рынке, если ее покупали на вторичном. Кроме того, следует обращать внимание на показатели среднедневного оборота по бумагам на вторичном рынке.

Ранее "Сегодня" писали, что такое военные облигации, как они помогут государству во время войны и как их приобрести. Читайте также, что в мире происходит с курсом валют, и как на это влияет война Украины с Россией.

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