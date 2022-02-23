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Экономика под ударом? В чем риски для Украины из-за режима чрезвычайного положения

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 18:13
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Рассказываем, что изменится в Украине после введения режиме чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение в Украине: что это значит
Чрезвычайное положение в Украине: что это значит / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в ночь на четверг, 24 февраля, введут режим чрезвычайного положения. Поэтому журналисты "Сегодня" узнавали, как это повлияет на жизнь нашей страны в дальнейшем.

Бизнес

Конечно, некоторые сферы бизнеса на время ЧП могут приостановить свою работу. Эксперты отмечают, что запрет массовых мероприятий, под который могут попасть выставки, концерты, конференции и так далее приведет к убыткам, которые понесут организаторы и участники. Однако убытки не будут значительными.

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"Это не такие ограничения, которые были, к примеру, в начале пандемии коронавируса. Я сомневаюсь, что нынешняя ситуация приведет к какому-то риску для экономике. Мы в такой ситуации живем далеко не первый год. Да, возможно, работа некоторых сфер бизнеса будет ограничена, но это и так было из-за коронавируса. Поэтому ничего страшного не произойдет", – рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что другие фирмы могут пострадать, если власти введут особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети, ведь неограниченный доступ к интернету сегодня является базовой потребностью любого бизнеса. Но пока ситуация не требует таких ограничений.

К тому же, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 23 февраля заявил, что введение чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь украинцев и работу бизнеса.

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"Чрезвычайное положение – о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", – сказал Денис Шмыгаль.

Оценить убытки для экономики уже сейчас, по словам Охрименко, довольно сложно. Впрочем, эксперт уверяет, что даже если убытки и будут, то вовсе незначительные.

Банки

В Национальном банке Украины заявили, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система страны будет работать без каких-либо изменений.

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"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – сказано в сообщении.

По мнению Александра Охрименко, ограничения, которые вводят украинские власти, не настолько жесткие, чтобы влиять на банковскую сферу страны.

"То, что курс гривни начинает колебаться уже – это больше немного паническое настроение людей влияет. Они, похоже, сразу бросились в обменники. Но, повторю: абсолютно никаких ограничений в Украине не будет", – отметил Охрименко.

Мобильная связь

Крупнейшие мобильные операторы Украины ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) уже заверили, что не прекратят работу даже в случае полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, диверсий или кибератак.

Сейчас мобильные операторы выстраивают алгоритм действий, чтобы обеспечивать связь в условиях эскалации.

Так, в "Киевстаре" отмечают, что располагают современными сетями по всей Украине и могут менять маршрутизацию трафика через транзитные узлы. Поэтому украинцы смогут созваниться с друзьями и родными даже если часть сети получит повреждения.

В "Vodafone Украина" уверяют, что их инфраструктура построена таким образом, что может обеспечивать резервные линии связи.

Аналогичные принципы работы и у оператора lifecell: пользователей обеспечат бесперебойной связью даже если возникнут проблемы с энергоносителями, благодаря дизель-генераторам.

Что касается городского оператора связи – "Укртелеком", нам рассказали следующее:

"Переживать не нужно, так как городскую свять можно прервать только физически – например, повредить кабель нашей сети. Почти во всех городах кабели находятся под землей, а в домах их проводят через подвалы. Поэтому причин для паники нет", – рассказали в "Укртелекоме".

Чрезвычайное положение из-за российской угрозы

Режим чрезвычайного положения введут на территории всей страны, кроме Донбасса – в Донецкой и Луганской областях еще с 2014 года действует "отдельный режим".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но срок может быть продлен.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что украинцы массово скупают оружие из-за нависшей угрозы вторжения в нашу страну войск Российской Федерации.

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