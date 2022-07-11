"Нафтогаз" обратился к клиентам из некоторых областей – что им доступно

Рассказываем, что следует знать жителям некоторых украинских областей и городов

"Нафтогаз" сообщил важную информацию жителям некоторых регионов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" сообщил важную информацию для жителей Черкасской, Тернопольской областей, а также городов Киев, Лубны, Мелитополь и Умань.

Об этом компания сообщает в своих социальных сетях.

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Итак, отмечается, что номер лицевого счета и платежа за потребленный газ в мае для этих клиентов уже доступны.

Дополнительные договоры им заключать не нужно, ведь переход произошел автоматически и единая цена составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

Как узнать номер лицевого счета?

Это можно сделать несколькими путями не выходя из дома:

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на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета";

в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

по номерам контакт-центра.

Получить счет (платёжку) также можно в личном кабинете на my.gas.ua, чат-боте, а также "Укрпочтой" после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

"Нафтогазу" передали клиентов других компаний

Ранее в НАКе рассказали, что из-за решения "Оператора ГТС", принятого "задним числом", все отборы газа свыше 1,3 млн потребителей из других компаний были перенесены на "Нафтогаз" начиная еще с мая и компания об этом не знала.

Потребителей их предыдущие поставщики также не предупредили и поэтому люди, которые уже в мае получали газ от "Нафтогаза", заплатили старому поставщику.

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Что делать с этим долгом и можно ли вернуть деньги, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как "Нафтогаз" хочет перевернуть ситуацию на рынке горючего и рассказывали, почему некоторые клиенты компании получили две платежки за месяц.