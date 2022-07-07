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Сюрприз на валютном рынке? Что будет с долларом и евро до конца лета

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 18:30
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Курс американской валюты будет зависеть от объемов и сроков западной финансовой помощи, а евровалюта будет дешеветь
Рассказываем, что будет на валютном рынке
Рассказываем, что будет на валютном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На этой неделе два украинских банка сравняли курсы конвертации гривни в валюту по карточным операциям с коммерческими валютными курсами. Теперь украинцы за рубежом при оплате покупок гривневой картой будут тратить на 10% больше. В Украине же ситуация такая, что доллар стабилен между отметками 35-36 грн, а евро дешевеет.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что будет на валютном рынке до конца лета.

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Летнее затишье

Курс доллара в Украине в последнее время остается довольно стабильным и находится в диапазоне 35-36 грн. Колебания в пределах 30-50 копеек как в одну, так и в другую сторону не вызывают у населения приступов паники.

Большинство экспертов в своих прогнозах сходятся в том, что до конца лета курс будет оставаться в этих пределах, если западная помощь будет приходить в нужных объемах и по графику. При этом часто эксперты говорят, что Нацбанку нужно переходить от политики удержания официального курса на отметке 29,25 грн за доллар к коммерческому, который в ближайшее время будет находиться около отметки 35 гривень.

"Два банка решили подтянуть курс по операциям платежных карт до рыночного уровня – 35 грн за доллар. Это хороший пример для НБУ. Если держать официальный курс на отметке 29,25 грн, уничтожается экспорт, уменьшается эквивалент в гривне международной помощи, возникают спекуляции на множественных курсах. Для исправления ситуации нужно переходить к политике курсового коридора, без межбанка, но с периодическим подтягиванием курса к равновесному значению, сокращая люфт между официальным курсом и обменным. Сейчас речь идет о точке 35 грн за доллар", – говорит экономист Алексей Кущ.

Но все эти прогнозы справедливы, если не будет обострений на фронте или нападения со стороны Беларуси. Любая дестабилизация может толкнуть курс вверх. Правда, выше отметки 40 грн за доллар из-за административных мер национальной валюте не позволят уйти.

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"Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов: цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и на протяжении лета будет держаться ниже уровня 40 гривен", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Евро будет дешеветь

Курс евро на мировом рынке валют вплотную приблизился к курсу доллара. В украинских обменниках евровалюту продают всего на 50 копеек дороже, чем доллар. И пока еще сохраняется тенденция к снижению курса евровалюты.

"Ряд мировых инвестбанков уже понизил целевой уровень по паре евро/доллар до 0.95. То есть доллар будет стоить дороже евро. Более того, и этот уровень может быть пробит уже в августе. К тому же, это уже не первый раз, когда евро опускается ниже доллара – евровалюта уже падала с 1.17 до 0.82 доллара в октябре 2002 г. При стечении некоторых обстоятельств – энергетического дефицита и приостановки промышленности Европы – такой сценарий выглядит вполне реалистично", – поясняет руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

Экономист Даниил Монин говорит, что к падению курса евро приводит социальная политика ЕС, а также нулевые процентные ставки.

"Держать ставку 0% и брать в долг под 0% правительствам это долгосрочная пагубная практика. А с учётом того, что в США в середине июля с большой вероятностью опять поднимут ставку, то доллар может стать крепче евро уже в конце июля", – говорит Даниил Монин.

По его словам, сейчас Украине будет выгоднее одалживать на внешнем рынке не в долларах, а в евро.

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Финансовый аналитик Виталий Шапран говорит, что торможение решения ЕЦБ по повышению ставок как раз направлено на поддержку экспортных экономик зоны обращения евро. Эти экономики находятся сейчас под риском рецессии, в т.ч. из-за энергетического кризиса, организованного Россией.

"Простым гражданам, находящимся в зоне обращения евро или привязке к импорту, оттуда будет легче переносить уже произошедшую в Украине за время войны девальвацию. Я не думаю, что такой паритет между долларом и евро будет оставаться слишком долго, поэтому ловите момент", – говорит Виталий Шапран.

Если доллар останется до конца лета у отметки 36 гривен, то евро при снижении до отметки 0,95 доллара может стоить в Украине около 34 гривень.

Ранее мы писали, на что вырастут цены в Украине в июле. О том, как изменится жизнь украинцев после вступления в Евросоюз, читайте здесь.

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Райффайзен Банк Райффайзен Банк
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5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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