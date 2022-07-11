Затишье перед бурей? Какой "сюрприз" на рынке топлива ждет водителей

Эксперт рассказал, почему не стоит считать, что топливный кризис исчез, и к чему готовиться в ближайшее время

Что скоро произойдет с бензиновым кризисом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Летом в Украине дефицит топлива ослаб: поставщиков стало больше, цены упали, а очереди на АЗС исчезли. Уменьшилось и потребление. Однако расслабляться нельзя – впереди возможно осложнение бензинового кризиса.

Что ждет водителей, агентству "РБК-Украина" рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Делать долгосрочные прогнозы сложно, но проблема точно останется

Эксперт пояснил, что мировой рынок нефти сильно меняется из-за санкций против российского агрессора. Никто пока не понимает, как отказ от российских ресурсов повлияет на дефицит топлива в Европе и цены. Но однозначно давление на ЕС будет, ощутят его и украинцы. И чем больше будет дефицит топлива в Европе, тем дороже и труднее нам будет его покупать.

Пока в нашей стране ощущается спад бензинового кризиса. Но то, что на АЗС больше нет очередей, не значит, что кризис исчез.

"Это относительное спокойствие на рынке топлива обманчиво. Во-первых, впереди жатва и высокий сезон, когда потребление в Украине может вырасти на треть. Поэтому сейчас перед украинскими компаниями стоит задача обеспечить еще большие объемы поставок", – объяснил Куюн.

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Во-вторых, есть проблемы с импортом. Украина создала повышенный спрос на топливо, и в соседних странах, откуда мы его поставляем, уже перегружены все возможные мощности. Есть еще и другой аспект: в этих странах также растет сезонное потребление, поэтому есть вероятность, что их правительства постараются ограничить поставки в Украину, чтобы обеспечить внутренние потребности.

"В таких условиях для нас будет очень опасно жить иллюзиями и считать, что топливный кризис уже позади. Напротив, уже сейчас необходимо работать над диверсификацией и расширением каналов поставок. Причем работать над этим необходимо не только бизнесу, но и государству. Нужен эффективный диалог с правительствами стран, через которые мы можем нарастить поставки нефтепродуктов", – подчеркнул Куюн.

Цены на автогаз откатились

За выходные 9-10 июля средняя цена на автогаз на украинских АЗС снизилась на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.

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К примеру, в сети UPG автогаз подешевел на 1,5 грн/л, до 35 грн/л, а на АЗС "Укргаздобыча" – на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л. Читайте подробно, что происходит с ценами на топливо на других заправках.

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