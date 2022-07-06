От экономного до элитного – какие цены на разные классы жилья в Киеве

Рассказываем о том, какие типы жилья бывают и сколько стоит недвижимость в столице

Цены на элитное жилье существенно отличаются от экономкласса / Фото: Getty Images, lun.ua, Коллаж: Сегодня

Эконом, комфорт, бизнес или элит – такие классы жилья фигурируют на первичном рынке недвижимости. В зависимости от класса отличается и цена на квартиру.

Редакция "Сегодня" промониторила цены в новостройках разных классов на сайте Dom.Ria и предлагает узнать, сколько стоят квадратные метры в квартирах Киева.

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Эконом

Как можно понять из названия, такой тип жилья стоит меньше, чем элитные квартиры и имеет ряд других особенностей. Обычно это жилые комплексы в спальных районах, в многоэтажках. Раньше их строили далеко от центра, торговых и бизнес-центров, но сейчас преобладает идея комплексности, то есть застройщики часто возводят, кроме жилых домов, еще и ТРК или офисы неподалеку.

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. Учитывая экономность, помещения небольшие, в среднем на 30 квадратных метров – кухня плюс одна-две комнаты. Придомовая территория стандартная, с четко определенным количеством парковочных мест.

В Киеве средняя цена на квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн. Можно найти более дешевые варианты, по 22 тыс. грн за кв.м, максимальные цены не превышают 30 тыс. грн за один "квадрат". Следовательно, наименьшая цена, которую придется заплатить за такую квартиру, составляет ориентировочно 660 тыс. грн.

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Комфорт

Жилье комфорт-класса немного дороже, чем эконом, поскольку имеет усовершенствованную планировку. Стандартная квартира в таком доме имеет две комнаты, общую площадь 50-60 кв.м и кухню на 8-10 "квадратов". Среди улучшений в таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг.

Все чаще на рынке появляется жилье класса "комфорт плюс", который предполагает выгодное расположение комплекса – у парка, леса, озера. Обычно междомовое пространство предназначено только для пешеходов, без проезда машин, есть подземный паркинг и собственная инфраструктура от застройщиков.

В Киеве за квартиры комфорт-класса в новостройках просят, в среднем 35,3 тыс. грн за квадратный метр. Можно найти самые дешевые предложения от 15,3 тыс. грн за "квадрат", а максимальные цены достигают 92,7 тыс. грн за кв.м. Примерная цена, которую придется заплатить за такую недвижимость, достигает 765 тыс. грн.

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Бизнес

Дома такого класса возводят в центре города или близко к транспортным развязкам. Над внешним видом сооружений усиленно работают дизайнеры, равно как и над планировкой квартир. Внутри жилье просторное, с большой кухней, гардеробом и ванной. Часто это могут быть квартиры-студии на 40 кв.м, где можно заниматься ведением собственного дела, но бывают и большие апартаменты на 4-5 комнат общей площадью 150 "квадратов".

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов.

Учитывая такие условия стоимость жилья бизнес-класса также растет. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире. Самый дешевый вариант, который сейчас есть на рынке – от 21,5 тыс. грн за "квадрат", но в целом цены достигают 100 тыс. грн за кв.м. По предварительным подсчетам, минимальная цена такой недвижимости составляет 860 тыс. грн.

Элит

Верхушку в этом списке занимает элитное жилье. Его возводят исключительно в экологических зонах, вдали от шума и людных мест. Часто это жилые комплексы в отдаленных районах или на окраине города, поэтому в стоимость квартир закладывают еще и живописный вид из окна.

Над дизайном жилья как снаружи, так и внутри работают приличные дизайнеры. Квартиры, как правило, солидных размеров – от 120 кв.м, и с возможностью владельцам самим обустроить жилье по индивидуальному проекту.

Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах предлагают разные развлечения – строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д.

В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит, в среднем 98,8 тыс. грн. Минимальная цена, которую придется отдать за "квадрат" – 52 тыс. грн, а максимальная стоимость достигает 158,6 тыс. грн. Соответственно, самый дешевый вариант такой недвижимости будет стоить 6,2 млн грн.

Скидки будут безумными?

До сентября крупнейшие киевские девелоперы предложат потенциальным покупателям скидки на жилье в размере от 10 до 25%. В этом уверен соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, размер скидок будет зависеть от нескольких факторов:

стадии строительства ЖК или их секции;

количества нереализованных квартир;

финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.

Эксперт отмечает: если объект окончен на 70%, то при полной уплате стоимости квартиры размер скидок может быть 10-15% в гривневом эквиваленте. Если ЖК окончено только наполовину, то скидка может возрасти до 25%.

Предварительно скидки будут устанавливаться на квартиры, которые выставили на продажу по довоенным ценам и с максимальной оплатой на момент приобретения. Таким образом, застройщики хотят привлечь покупателей к объектам с высокой степенью готовности.

Вероятно, такая тенденция будет держаться до октября. А вот вопрос продажи квартир в рассрочку в домах, которые начали строить до войны, застройщики будут решать в ближайшие 2-3 месяца.

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