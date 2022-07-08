Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Застройщики предлагают купить квартиру в Харькове – сколько берут за "квадрат"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 16:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем об актуальных предложениях на рынке недвижимости в Харькове и стоимости
Харьковские застройщики выставили недвижимость на продажу
Харьковские застройщики выставили недвижимость на продажу / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, наконец-то ожил рынок недвижимости. Застройщики не только активно строят новое жилье, но и уже поощряют купить квартиру в новостройке.

Редакция "Сегодня" промониторила актуальные предложения на сайте ЛУН и предлагает узнать, за сколько продают квадратные метры в Харькове.

Реклама

Если сравнивать с довоенным периодом, то предложений не так уж много. Но минимум два десятка проектов до сих пор в работе. Средняя стоимость жилья в новостройках колеблется в пределах 600-800 тыс. грн, конечно, есть более дорогие и более дешевые предложения.

Однокомнатные квартиры

Самое дешевое жилье в Харькове сейчас можно купить от 504 тыс. грн. За такую цену можно приобрести однокомнатную квартиру на 30-57 квадратных метров в панельной многоэтажке комфорт-класса. Соответственно, один "квадрат" оценивают от 12 тыс. грн, а возводить 13-этажный дом закончат осенью 2022 года.

Жилье эконом-класса обойдется чуть дороже, в среднем от 19 тыс. грн за квадратный метр. По таким расценкам можно купить однокомнатную квартиру на 40 "квадратов" от 784 тыс. грн или двухкомнатную площадью 60-80 кв.м от 1,18 млн грн. Это один из нескольких десятков 9-этажных домов в жилом комплексе, который должен быть завершен до конца текущего года.

Реклама

Жилье на две комнаты

В среднем за двухкомнатные квартиры в Харькове застройщики просят от 1,4 млн грн. Столько стоит жилье в доме комфорт-класса на 16 этажей. За один квадратный метр придется отдать от 19 тыс. грн, но большая сумма обусловлена площадью квартир от 70 кв.м, а в некоторых случаях – вводом домов в эксплуатацию в конце 2021 года.

Одна из самых дорогих двухкомнаток на рынке – в домах бизнес-класса. За жилье площадью от 108 кв.м придется заплатить от 3,11 млн грн. Один квадратный метр стоит 25,6–28,6 тыс. грн. Это дома на 10-21 этаж, возведенные с использованием железобетонных конструкций.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры в Харькове стоят от 966 тыс. грн. За один квадратный метр в таких новостройках просят от 21 тыс. грн, а квартиры имеют площадь 46-66 "квадратов". Застройщик предлагает кирпичные многоэтажки на 16 или 25 этажей в доме класса комфорт.

Реклама

Три и больше комнат

Трехкомнатную квартиру в харьковских новостройках можно купить по минимальной цене от 1,47 млн грн. Дом имеет площадь 80 квадратных метров, за один кв.м просят 18 тыс. грн. Кирпичный дом эконом класса имеет 9 этажей.

Самое дорогое жилье из трех комнат стоит от 2,75 млн грн, за "квадрат" берут от 25,6 тыс. грн. Общая площадь квартиры составляет 107 квадратных метров в многоэтажке бизнес-класса.

На рынке недвижимости в Харькове можно найти также квартиры с четырьмя комнатами – цены колеблются в пределах 3,17-4,48 млн. грн. В зависимости от застройщика и класса здания один квадратный метр оценивают от 19,3 до 28 тыс. грн. Более дешевое жилье в 10-этажках комфорт-класса, где площадь квартир достигает 160-200 кв.м. В многоэтажных домах класса бизнес квартиры имеют площадь 160 кв.м.

Послевоенные цены стали ниже

По сравнению со средними ценами на жилье по итогам 2021 года сейчас в Харькове купить квартиру стало немного дешевле. Так, ранее однокомнатное жилье оценивали в среднем на сумму 1,08 млн грн.

Двухкомнатное жилье можно было купить по средней цене 1,68 млн грн. За три комнаты в Харькове пришлось бы отдать в среднем 2,62 млн грн.

Средние цены на недвижимость в Украине по итогам 2021 года
Средние цены на недвижимость в Украине по итогам 2021 года / Фото: lun.ua

Харьковская недвижимость до войны была одной из самых дорогих в Украине. Она занимала второе место после Киева, где все на полмиллиона дороже. На третьем месте оказался Днепр.

Сейчас застройщики Харькова продают квартиры в 1,5-2 раза дешевле, чем раньше. Цены снижают больше всего в новых проектах, которые начали сводить к войне и планируют завершить до конца 2022 – начала 2023 года.

"Сегодня" раньше рассказывали, чем отличаются разные классы недвижимости и какие на них цены в Киеве, а также писали, какие будут цены на жилье после войны по предварительным прогнозам экспертов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Американские горки
Что будет с долларом?
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

1 /2
Все о квартирах
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21391.92

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1211.85

Litecoin (LTC)

51.26

Ripple (XRP)

0.34

Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять