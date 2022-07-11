Евро по отношению к доллару продолжает обесцениваться: при чем здесь "Северный поток"

Эксперты высказали прогнозы касательно евро и объяснили актуальную ситуацию на мировом рынке

Энергетический кризис в ЕС влияет на обесценивание евро / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Курс евро 11 июля приблизился к одной отметке с долларом. Валюта Европейского Союза снизилась на 1,29% до 1,0056 доллара – показателя декабря 2002 года.

Как сообщает Reuters, падение евро до 20-летнего минимума связано с остановкой "Северного потока-1".

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Российский газ пока не поставляется в Германию, поскольку трубопровод якобы находится на ежегодном техобслуживании в течение 10 дней. Инвесторы опасаются, что энергетический кризис направит регион в рецессию.

Крупные игроки рынка обеспокоены тем, что ремонт газопровода Nord Stream 1 может затянуться из-за вторжения России в Украину, а это еще больше ограничит поставки голубого топлива в Европу.

В то же время, американская валюта укрепляет позиции, а эксперты прогнозируют, что Федеральная резервная система США будет повышать ставки быстрее. В связи с этим, курс доллара вырос на 1% по отношению к шести основным валютам и достиг индекса 108,14. Это самый высокий показатель с октября 2002 года.

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Американские аналитики отмечают, что евро может укрепиться только после улучшения Европейской экономической перспективы и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабеют. Самый пессимистический прогноз для евро – что он в июле приблизится к 0,95 доллара.

Курс доллара в банках

В понедельник, 11 июля, произошли очередные, хоть и небольшие, изменения с курсом валют в банках. В сутки он подрос на 20-30 копеек, а в течение недели – в среднем на 85 копеек.

В целом по Украине банки покупают доллары по курсу 35,7 грн., а продают по 36,5 грн. Официальный курс НБУ остается замороженным на уровне 29,25 грн.

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Конкретные финансовые учреждения устанавливают собственный курс валют (покупка/продажа):

ПриватБанк – 35,50/36,30 грн. за доллар;

Ощадбанк – 36,00/36,90 грн;

Укрэксимбанк – 36,20/36,70 грн;

Райффайзенбанк – 36,40/37,10 грн;

ПУМБ – 35,80/36,30 грн.

При оплате банковской картой, курс валют в большинстве банков выгоднее, чем при обмене наличных денег. К примеру, в Ощадбанке установили карточный курс доллара на уровне 29,25/35,55 грн, а в Monobank – 34,80/34,90 грн. Для клиентов ПриватБанка работает курс 35,58/35,58 грн.

"Сегодня" раньше писали, сколько стоит валюта на черном рынке в Украине, а также рассказывали, что Национальный банк изменил денежные правила для украинских предпринимателей.