Квартира за 700 тысяч: где под Киевом дешевле купить жилье

Рассказываем, в каких городах Киевской области наименьшие цены на однокомнатные квартиры

Где под Киевом самые дешевые квартиры / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с РФ в Украине меняются цены на недвижимость. В некоторых случаях эти изменения происходят в пользу покупателя.

"Сегодня" пересмотрели актуальные объявления о продаже однокомнатных квартир в Киевской области на OLX Недвижимость и показывают, как выглядят самые дешевые квартиры и где они расположены.

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Купить однокомнатную квартиру можно менее чем за миллион

Самая дешевая квартира в таком сегменте стоит 18 500 долларов (приблизительно 675 250 грн) в Гостомеле. Ее площадь – 31 кв. м, и пока жилье находится на стадии постройки. Рядом есть все важные инфраструктурные объекты, а также парк и озеро.

Следующую квартиру по низкой цене предлагают в Ирпене. Ее стоимость – 22 000 дол. (803 000 грн). Площадь составляет 38 кв. м. Это новостройка, территория охраняется и есть видеонаблюдение, инфраструктура также развита.

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Также есть предложение в поселке Немешаево Бучанского района. Квартира расположена в центре населённого пункта, площадь составляет 29 кв. м. В квартире есть новый ремонт. Цена такого жилья – 26 000 дол. (949 000 грн).

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В самой Буче можно купить однокомнатную квартиру за 26 599 дол. (970 863 грн). Жилье на 36 кв. м находится в новостройке, и как отмечают владельцы, в квартире есть первоначальный ремонт: стяжка, штукатурка, разведено отопление, вывод под кондиционер. Сейчас у нее вид такой:

В конце концов, в других городах цены на однокомнатные квартиры уже растут. К примеру, в Броварах такое жилье на 36 кв. м стоит 51 000 дол. (1 861 500 грн). В нем есть ремонт, необходимая техника и мебель.

Сколько стоит квартира от застройщика в Буче

Ранее "Сегодня" писали, что после освобождения от российских захватчиков люди начали возвращаться в Бучу и постепенно отстраивать город. Так, застройщики уже начали не только продавать там жилье, но и строить его.

Что касается трехкомнатных квартир, то во многих ЖК города они уже проданы. Еще продающиеся имеют цену 1 кв. м от 25 000 до 48 750 грн. В конце июня цены на трехкомнатные квартиры выросли.

Читайте в нашем материале, что произошло с ценами на квадратные метры для однокомнатных и двухкомнатных квартир в новостройках Бучи.

Мы также писали о том, как снять квартиру в Киеве за 3000 грн и что произойдет с первичным рынком жилья до сентября.