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Квартира за 700 тысяч: где под Киевом дешевле купить жилье

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 14:48
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Рассказываем, в каких городах Киевской области наименьшие цены на однокомнатные квартиры
Где под Киевом самые дешевые квартиры
Где под Киевом самые дешевые квартиры / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с РФ в Украине меняются цены на недвижимость. В некоторых случаях эти изменения происходят в пользу покупателя.

"Сегодня" пересмотрели актуальные объявления о продаже однокомнатных квартир в Киевской области на OLX Недвижимость и показывают, как выглядят самые дешевые квартиры и где они расположены.

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Купить однокомнатную квартиру можно менее чем за миллион

Самая дешевая квартира в таком сегменте стоит 18 500 долларов (приблизительно 675 250 грн) в Гостомеле. Ее площадь – 31 кв. м, и пока жилье находится на стадии постройки. Рядом есть все важные инфраструктурные объекты, а также парк и озеро.

Следующую квартиру по низкой цене предлагают в Ирпене. Ее стоимость – 22 000 дол. (803 000 грн). Площадь составляет 38 кв. м. Это новостройка, территория охраняется и есть видеонаблюдение, инфраструктура также развита.

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Также есть предложение в поселке Немешаево Бучанского района. Квартира расположена в центре населённого пункта, площадь составляет 29 кв. м. В квартире есть новый ремонт. Цена такого жилья – 26 000 дол. (949 000 грн).

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В самой Буче можно купить однокомнатную квартиру за 26 599 дол. (970 863 грн). Жилье на 36 кв. м находится в новостройке, и как отмечают владельцы, в квартире есть первоначальный ремонт: стяжка, штукатурка, разведено отопление, вывод под кондиционер. Сейчас у нее вид такой:

В конце концов, в других городах цены на однокомнатные квартиры уже растут. К примеру, в Броварах такое жилье на 36 кв. м стоит 51 000 дол. (1 861 500 грн). В нем есть ремонт, необходимая техника и мебель.

Сколько стоит квартира от застройщика в Буче

Ранее "Сегодня" писали, что после освобождения от российских захватчиков люди начали возвращаться в Бучу и постепенно отстраивать город. Так, застройщики уже начали не только продавать там жилье, но и строить его.

Что касается трехкомнатных квартир, то во многих ЖК города они уже проданы. Еще продающиеся имеют цену 1 кв. м от 25 000 до 48 750 грн. В конце июня цены на трехкомнатные квартиры выросли.

Читайте в нашем материале, что произошло с ценами на квадратные метры для однокомнатных и двухкомнатных квартир в новостройках Бучи.

Мы также писали о том, как снять квартиру в Киеве за 3000 грн и что произойдет с первичным рынком жилья до сентября.

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Шевченковский Шевченковский
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3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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