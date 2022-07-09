Для украинцев совсем скоро подешевеет коммуналка — что станет причиной этого

Связано это с первыми шагами на пути к широкомасштабной термомодернизации

Программа по термомодернизации жилищного фонда призвана уменьшить потребление импортных энергоносителей / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры утепления многоквартирных домов (№6485), что в свою очередь позволит существенно снизить коммунальные расходы и потребление газа.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Решение, по его словам, поддержали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Так, принятые изменения направлены на сокращение количества необходимых процедур и времени их осуществления для реализации энергоэффективных мероприятий и термомодернизации жилых домов.

О чем вообще законопроект?

Законопроект упрощает процедуру рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мер по энергоэффективности и финансированию работ, которые требуются для термомодернизации здания.

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Как заметила народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, кроме этого, вводятся новые минимальные требования к энергетической эффективности, применяемые при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. Просматриваться они будут не реже чем раз в пять лет, и должны отличаться в зависимости от ряда факторов.

Также среди всего законопроектом определено, что оплата в случае установления общедомового счетчика осуществляется только по показаниям счетчика, с момента фактической его установки.

Кто останется без тепла?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой. Все из-за того, что в отдельных населенных пунктах оккупанты повредили инфраструктуру, и отремонтировать централизованные поставки до конца 2022 года не удастся.

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По сути, после победы Украины восстанавливать объекты, разрушенные российскими ракетами и снарядами, придется с нуля. Речь идет о сотнях разбитых и потерянных котельных, которые снабжали теплом небольшие города.

Чтобы поддержать украинцев в холодное время, правительство обеспечит громады быстрыми модульными котельными. Они будут работать на разных видах топлива и их можно разворачивать в течение недели.

Премьер подчеркнул, что даже на худший случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления. Среди прочего, создали запас специальных генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды.

"Сегодня" ранее писали, как правильно подготовиться к отопительному сезону 2022/2023, и рассказывали, какие цены на газ обнародовали украинские поставщики.