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Придется заплатить до 5100 грн: за что могут оштрафовать владельцев животных в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 14:20
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Рассказываем о том, какие штрафы действуют в Украине для владельцев животных, нарушающих закон
Кратко о том, за какие нарушения должны платить владельцы животных
Кратко о том, за какие нарушения должны платить владельцы животных / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В последние годы в Украине усилили ответственность для владельцев животных и предусмотрели многие изменения, защищающие животных от жестокого обращения. Теперь с четырехлапыми запрещено попрошайничать, использовать их для фотографий с туристами и многое другое.

За нарушение зоозащитного закона №2351 предусмотрены также штрафы, административная и уголовная ответственность. Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, за какие нарушения могут оштрафовать владельца животного.

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Опасные породы

В Украине утвердили список опасных пород собак – это разные виды овчарок, бульдоги, волкодавы, доберманы, доги, мастифы, ротвейлеры и другие сторожевые и охотничьи породы, а также метисы всех этих пород.

При содержании такой собаки, владельцы должны заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который животное может причинить другим. Соответственно, собак нужно обязательно выгуливать в поводке и наморднике. За нарушение – штраф от 170 до 340 грн, для должностных лиц – от 340 до 850 грн. За повторное нарушение придется заплатить 340-510 грн, а должностным лицам – от 510 до 1020 грн.

Выгул в специализированных местах

Законодательство предусматривает, что выгуливать собак нужно в специально отведенных для этого местах. Если животное гуляет вне такой территории, владельцу грозит штраф от 170 до 340 гривен. Если нарушение повторяется – до 510 гривен.

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Уборка фекалий

Экскременты после выгула собак часто становились предметом споров между гражданами. Сейчас этот вопрос урегулировали законодательно – кто ухаживает за собакой и выгуливает ее, тот и должен убрать за ней фекалии. За нарушение предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, и до 510 грн – за повторение ситуации.

Ущерб третьим лицам

Если животное причинило вред имуществу или напало на другого человека, владелец тоже будет отвечать перед законом. За это предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного.

Жестокое обращение с животными

Оставлять животное на привязи длиной до 10 метров, на жаре или в холоде, в местах скопления людей, привязывать к автомобилям, оставлять закрытым в салоне, избиения и другие виды издевательства над животными предусмотрена ответственность.

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В зависимости от причиненного ущерба это может быть штраф от 3400 до 8500 грн или административный арест до 15 суток. За жестокое обращение животное могут отнять у владельца. Нельзя также распространять призывы к насилию над четырехлапыми – за это могут отправить в тюрьму до 3 лет, если действия совершены в присутствии детей – до 5 лет, за особую жестокость – до 8 лет.

"Нулевое растаможивание" отменили

21 июня в Верховной Раде поддержали законопроект №7418, о котором многие спорили раньше. За изменения проголосовали 234 народных депутата и закон приняли сразу в двух чтениях.

Он предусматривает возврат пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года. Речь идет о тех видах товаров, на которые их упраздняли законом №2142:

  • те, которые ввозятся плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • и те, которые ввозят предприятия, не уплачивающие ввозную пошлину;
  • а также на ввоз "евроблях" гражданами.

По информации таможни, пока действовали послабления, бюджет недополучил более 3,5 млрд грн от предпринимателей, и 13 млрд грн – от растаможенных автомобилей.

В то же время нововведение предусматривает освобождение от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

"Сегодня" раньше рассказывали, когда водителям ожидать сезонного пика на АЗС и считали, какая цена "евробляхи" с "нулевым растаможиванием" и без него.

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