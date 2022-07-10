Яйца в Украине станут вдвое дороже — в чем причина

Цены на яйца начнут расти с августа

Стоимость продукта вырастет вдвое / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за рекордного уменьшения производства продукции стоимость куриных яиц может увеличиться до 40 грн/десяток.

Об этом рассказала аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин "Украина 24".

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Цены на яйца начнут расти примерно с августа, а пика своего достигнут в феврале.

"Эта цена, вероятно, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство", – отметила эксперт.

А все это из-за того, что в Украине рекордно сократилось производство этого продукта — почти на 25% по сравнению с объемами 2020-го . Такое стремительное снижение производства фиксировали в последний раз около 20 лет тому назад.

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