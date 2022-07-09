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1000 грн в день! Где украинцы могут подзаработать прямо сейчас

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 09:22
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Получать за проделанную работу можно даже более 1000 грн, главное — найти правильную направленость
Зарабатывать можно и больше 1000 грн, работая дистанционно
Зарабатывать можно и больше 1000 грн, работая дистанционно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В настоящее время как никогда актуален дополнительный заработок. Многим украинцам либо сократили зарплаты, либо не выплачивают их вообще долгий срок. И причины этому совершенно очевидны, однако без денег сидеть никто не хочет и ищет дополнительный заработок, на который, например, будет выделять время на выходных.

"Сегодня" расскажет вам, какая деятельность может принести вам 1000 грн в день и больше, и где искать такие предложения.

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Ссылаясь на данные портала kabanchik.ua, мы собрали несколько актуальных так сказать вакансий:

  • специалист по настройке gmail, альянсов, переадресации, фильтрации (нужно создать новые электронные адреса, подключить к ним Google Workspace, настроить переадресацию предыдущих и т.п.). Платят 1000 грн за проделанную работу;
  • специалист по наполнению сайтов товарными позициями, за что платят 3-5 грн за шт. В общем, цена оговаривается и ваш заработок зависит от вашей выработки;
  • специалист с озвучки роликов на испанском языке на YouTube и TikTok. Ищут обязательно мужчину 45-50 лет и платят по договоренности, однако цена, как видим, стоит 1000 грн. Итак, можем предположить, что это заработок за один материал;
  • специалист по наполнению сайта с информации на уже готовом сайте (на английском языке). Платят 520 грн;
  • специалист с грамотной орфографией русского и украинского языка для расшифровки аудиоинтервью. Заработок – 900 грн;
  • специалист по наполнению карточек товаров на сайте косметики. Платят 10 грн за одну шт, таковых предлагают сделать 100 шт;
  • исполнитель для создания книги рода и дерева рода (нужно провести полное генеологическое исследование). Оплата указана 5000 грн, но может быть как значительно больше, так и меньше. Автор объявления указал, что все зависит индивидуально от специалиста, какую сумму он озвучит.

Многие предложения вы можете найти и с заработком до 500 грн за определенное выполненное задание. Если за день таких будет несколько, то и сумму в конечном итоге вы можете получить достаточно хорошую. Главное — искать задачи, ориентированные именно на ваши знания и умения, тогда процесс выполнения не будет затяжным и вы получите не только деньги, но и удовольствие от результата.

Заметим, что именно этот сайт забирает у исполнителя 10% от стоимости задания. Чтобы ориентировались в конечном заработке, отметим: если за работу вам предлагают 1000 грн, то вы получите 900 грн (-10%).

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К слову, дистанционную работу, которую вы можете подстроить под свой график, можно найти также на известных сайтах work.ua и robota.ua.

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

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Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.

Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от зарплат в будущем, а также писали, как украинцам зарабатывать до 600 тыс. грн в месяц.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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