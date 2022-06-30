Курс, топливо и цены: чего ждать украинцам в июле

Во второй летний месяц в отечественной экономике может произойти ряд изменений

В ближайшее время овощи и топливо могут подешеветь / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый месяц продолжается полномасштабная война России против Украины. За это время цены на все товары в выросли. Но есть и хорошие новости, похоже, топливный рынок потихоньку начал приходить в себя. Несмотря на оккупацию южных областей, на рынках начали появляться свежие овощи.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, чего ждать в украинцам в июле.

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На топливном фронте почти без перемен

За последние полторы-две недели ситуация на заправках в Украине менялась разнонаправленно. В Западных областях, говорят, что временами можно заправиться почти без очередей. В центральных областях топлива стало больше, но очереди сохраняются.

Но нужно отметить, что если в начале месяца за бензином нужно было стоять около двух часов, то теперь можно залить бак, отстояв от 10-20 минут до часа – как повезет. Кроме того, снизились цены на заправках, которые продавали топливо дороже верхней границы рынка.

В начале июня те, кто не хотел стоять в очередях могли залить 95-й бензин по 65 грн за литр, то сейчас на таких АЗС цена упала до 56-58 грн за литр.

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Начали снижаться цены и на сжиженный газ. За последнюю неделю июня пропан-бутан подешевел на 1-2 гривны на литр. На некоторых заправках автогаз уже продается по 36 грн за литр.

Все эти факторы говорят о том, что рынок понемногу стабилизируется и в июле ситуация с бензином должна была бы улучшится. Более того, в первые дни июля цены на топливо могут даже снизиться на 1-2 грн за литр. Но эксперты советуют не расслабляться.

"Ситуация будет оставаться достаточно шаткой. Во -первых, в Европе и мире нарастает дефицит топлива из-за нехватки перерабатывающих мощностей и отказа от российских энергоресурсов. Во-вторых, в связи с началом уборки урожая давление на транспортную инфраструктуру будет возрастать. В-третьих, война несёт с собой риски новых ударов по отраслевой инфраструктуре. Напряженность будет сохраняться до октября, пока не кончится высокий сезон потребления", – прокомментировал "Сегодня" директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Курс могут отпустить

Эксперты говорят, что курс доллара США этим летом не должен слишком сильно меняться в какую-либо из сторон. Лето – традиционный период делового затишья, когда спрос на валюту уменьшается. А в этом году еще и сокращаются спрос валюту, которая в прошлые годы уходила на отдых за рубежом.

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На пользу гривне играет тот факт, что западные страны наконец-то увеличили финансирование украинского бюджета. И хотя пока о 5 миллиардах долларов в месяц речь не идет, сумма финансирования по сравнению с маем выросла в три раза.

"За июнь в бюджет уже поступило 87,5 млрд грн от внешней помощи. Это более чем в три раза больше чем месяц назад. И это данные, когда месяц ещё не завершился. Скорее всего июнь станет первым месяцем войны, когда внешняя помощь от партнёров наконец-то внесёт больше в бюджет чем налоговые поступления", – рассказывает нардеп Ярослав Железняк.

Эксперты говорят, что скорее всего, в ближайшее время все еще будет сохраняться тройственный валютный курс – фиксированный курс НБУ, по которому продается валютная выручка, карточный курс для расчета пластиком за границей и реальный обменный курс, который на 20% выше официального. Но в ближайшее время Нацбанк может начать сближать все эти три показателя.

"Последние новости указывают на то, что с множественным валютным курсом пора прощаться и переходить к гибкому курсообразованию. Помощь от запада растет, а в согласованных партнерами планах на следующие месяцы – еще несколько десятков млрд долларов. Парламент принял закон о возврате НДС на импорт и импортных пошлин на товары, массово производимые в Украине. Таким образом, целесообразно постепенно отпускать официальный курс, прекращать практику множественных курсов и отменять перечень критического импорта", – считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Такие инициативы могут привести к небольшому снижению коммерческого курса и к росту официального курса НБУ.

Цены на продукты начинают снижаться

Июль – это первый месяц ощутимого снижения цен на овощи нового урожая. И даже несмотря на оккупацию южных областей, украинцы будут с овощами – уже сейчас продают огурцы, выращенные в центральных областях, а через несколько недель на рынок поступят томаты открытого грунта с подконтрольных территорий.

Как поясняют в компании EastFruit, в активную фазу сезона в ближайшее время войдут другие сезонные культуры, так что ожидается постепенное увеличение предложения ранних овощей борщевого набора и картофеля на рынке. При этом из-за невозможности доступа потребителей к продукции нового урожая из оккупированных южных регионов Украины, пока остаются высокими цены на свеклу, лук и морковь старого урожая.

И хотя сезонные продукты начали дешеветь, в этом году цены на овощи в Украине будут в среднем на 15% выше, чем годом ранее. Такой прогноз озвучила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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