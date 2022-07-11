Цены на автогаз откатились за очередную отметку – что происходит на АЗС

Рассказываем, что произошло на популярных украинских заправках за выходные

Цены на автогаз в Украине продолжают снижаться / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

За выходные средняя цена на автогаз на украинских АЗС снизилась на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

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Итак, на популярных станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л 35,98 грн/л. Такое же снижение цены было и в сети SOCAR, там за литр этого горючего просят 36,98 грн/л.

В сети UPG автогаз подешевел на 1,5 грн/л до 35 грн/л, а на АЗС "Укргаздобыча" – на 2,00 грн/л до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л снизили цены:

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Родник;

"Авантаж 7";

KLO;

"Катрал";

Манго.

А что происходит, на других заправках и каким было изменение цены, хорошо видно здесь:

Динамика цен на автогаз / Фото: скриншот

Опасность на заправках

Во время бушующего в стране бензинового кризиса мошенники придумали очередную схему обмана украинцев на покупке дефицитного топлива.

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В сети появился клон официального онлайн-магазина WOG и чтобы вызвать у украинцев доверие, преступники даже добавили туда ссылку на официальный сайт сети АЗК WOG и Центр поддержки клиентов.

Из-за этого ресурса мошенники воруют деньги и персональные данные клиентов с помощью фишинга.

В WOG призвали покупать талоны и карты для горючего исключительно через официальные представительства компании, вообще не покупать из рук и не обращаться к посторонним посредникам.

Заметьте – WOG не продает талоны на горючее и карты через сторонние сайты, Telegram-каналы, группы в Viber, страницы в TikTok и другие социальные сети.

"Сегодня" ранее писали, что будет с бензиновым кризисом в августе и рассказывали, как изменится процедура получения прав в украинских автошколах уже в конце июля.