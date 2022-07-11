Еще больше украинцев будут получать выплаты ВПЛ – кто попал в список

Рассказываем, сколько общин в девяти областях вошли в обновленный список

Все больше украинцев смогут получать помощь для ВПЛ / Фото: УНИАН, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновили перечень общин, переселенцы из которых могут получить от государства помощь на проживание в размере 2000 грн в месяц и 3000 грн в месяц для детей и лиц с инвалидностью.

Актуальный список показало Министерство по реинтеграции оккупированных территорий.

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Итак, кроме предыдущих 310 общин к нему добавили Шосткинское городское объединенное территориальное общество Шосткинского района Сумской области.

Это значит, что жители 38 населенных пунктов, входящие в эту общину, могут получать государственную помощь для ВПЛ.

В целом, в перечень входят 311 общин из девяти областей Украины, а именно:

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Донецкой (66 общин);

Харьковской (51);

Днепропетровской (7);

Луганской (37);

Запорожской (53);

Херсонской (49);

Николаевской (24);

Сумской (19);

Черниговской (5).

Помощь внутренне-перемещенным лицам

Кроме выплат от государства, переселенцы в Украине могут получить выплаты от одной из самых больших мировых криптобирж Binance, которая выделила на это 1,2 млн долларов.

Для того чтобы принять участие в программе помощи нужно, пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Club Kyiv International, "Паляница" и iSans, а также подать заявку на финансирование можно по адресу: [email protected]

Если вашу заявку одобрят, выплаты будут поступать в течение 3-х месяцев на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно).

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Однако перечень лиц достаточно ограничен, получателями помощи могут быть не любые ВПЛ, а только женщины старше 18 лет, которые находятся в убежищах в Киевской и Львовской областях.

"Сегодня" раньше писали, как получить статус ВПЛ через "Дію" и рассказывали, как Monobank отобрал выплаты у своего клиента.