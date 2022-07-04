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В "Дії" появятся важные документы: кто и когда сможет ими пользоваться

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 10:02
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Рассказываем, что в скором времени будет доступно в "Дії", в частности для пенсионеров, и как пользоваться новой услугой уже сейчас
"Дія" запустила бета-тест важных документов
"Дія" запустила бета-тест важных документов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство цифровой трансформации анонсировало новую услугу в приложении "Дія". В скором времени для пользователей станут доступны пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное жительство. Сейчас можно поучаствовать в бета-тестировании.

Об условиях тестирования, и что для него нужно, рассказали в пресс-службе Минцифры.

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Для теста требуется регистрация

Пока цифровые документы находятся в стадии разработки. Для того чтобы улучшить услугу и сделать ее удобной, "Дія" запускает бета-тест. Каждый желающий протестировать новые документы может зарегистрироваться на портале по ссылке.

Там нужно указать некоторые данные и какую услугу пользователь хочет испытать. В то же время, для этого нужны некоторые документы.

Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь соответственно пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

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А для тестирования вида на жительство нужно иметь следующее:

  • вид в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года;
  • банковский счет для авторизации в "Дії" через BankID, а также смартфон с NFC.

"Дія" упростила одну из важных процедур

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в приложении стали доступны представления декларации плательщика единого налога 2% и возможность уплатить налог. Собственно, этим могут пользоваться физические лица-предприниматели 3-й группы, так называемые упрощенцы, которые подали заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки 2%.

Читайте наше подробное объяснение о том, как в "Дії" подать эту декларацию и уплатить налог.

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"Сегодня" раньше писали и о растаможке авто через "Дію", и рассказывали о самых полезных услугах этого приложения во время войны.

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