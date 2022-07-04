Украинцы активно покупают новые авто: какие марки в тренде (фото)

Специалисты посчитали, сколько и каких автомобилей купили больше всего за последний месяц

Кратко о самых популярных марках авто среди украинцев / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В течение июня украинцы активно покупали новые автомобили. В общей сложности приобрели 2,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем в мае.

Впрочем, июньский результат 2022 года на 67% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Таковы результаты исследования ассоциации Укравтопром.

Реклама

Среди самых популярных производителей – иностранные компании. В частности, лидерами по числу покупок стали Renault, Toyota и Ford. Пять первых позиций выглядят так:

Renault Duster – 168 шт.;

Toyota RAV-4 – 118 шт.;

Toyota Highlander – 114 шт.;

Toyota Yaris Cross – 104 шт.;

Ford Kuga – 84 шт.

Автомобиль Renault Duster / Фото: Украинская Википедия/FB

Какие авто покупали?

Чаще всего покупали разные модели бренда Toyota – за месяц продали 456 японских автомобилей. Вырос показатель продаж Renault, которых в сумме реализовали 327 штук, чаще стали продавать и немецкие Volkswagen – всего 263 единицы за месяц.

Реклама

Автомобиль Toyota RAV-4 / Фото: Украинская Википедия/FB

Выросли также количества продаж машин Hyundai (172 шт.). А вот Skoda стали покупать меньше, если сравнивать с маем – в общей сложности 168 авто.

Автомобиль Toyota Highlander / Фото: Wikipedia

Реклама

С начала 2022 года первые регистрационные номера получили 17,8 тысячи легковых автомобилей. Для военного положения это высокий показатель, но в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Автомобиль Toyota Yaris Cross / Фото: Wikipedia

Автомобиль Ford Kuga / Фото: Wikipedia

"Евробляха" за 6 миллионов

В конце марта в Украине ввели "нулевое растаможивание". До 1 июля водители могли перегнать "евробляхи" через границу без уплаты пошлины, акциза и НДС. За этот период услугой воспользовались 18,8 тыс. раз – столько авто ввезли в страну.

В тройку самых популярных по количеству автомобилей вошли: Volkswagen (3918 ед.), Skoda (2334 ед.) и Mercedes-Benz (1764 ед.). Украинцы также предпочитали Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota и Hyundai.

Больше всего подержанных автомобилей среди тех, которым более 11 лет – 14 659. Машин в возрасте от 6 до 10 лет ввезли 2917 единиц, до 5 лет – 1321. Новых авто 2021-2022 года выпуска растаможили всего 128 штук.

По стоимости абсолютное большинство машин – до 5 тыс. долларов (14 284 шт.). Львиную долю составили автомобили, стоимостью до 10 тыс. долларов (2613 шт.), было также 854 транспортных средства по цене до 15 тыс. долларов. Более 15 тыс. долларов имели стоимость 1146 автомобилей.

Предприниматель из Днепропетровской области побил ценовой рекорд и завез в Украину самый дорогой автомобиль по "нулевому растаможиванию". Это Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска по цене 220 тыс. долларов (5,9 млн грн).

В общей сложности закарпатские таможенники выпустили для свободного обращения 18 машин, стоимость которых составляет более 100 тыс. долларов.

"Сегодня" раньше считали, сколько стоит завезти авто в Украину при льготных условиях и без них, а также писали о том, какие сети заправок сняли или увеличили лимиты на отпуск горючего.