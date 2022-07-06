Зима будет очень холодная? Какие ограничения введут в квартирах украинцев

В правительстве придумали способ, как сэкономить на отоплении во время следующего сезона

Украинцам придется затянуть пояса / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Уже несколько месяцев правительство и ответственные органы готовятся к новому отопительному сезону 2022-2023 годов, который должен стать сложным для украинцев.

Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в Facebook, тарифы на тепло для граждан не изменятся и будут стабильными.

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"Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", – убежден он.

Однако есть несколько ограничений, к которым должны привыкнуть украинцы. Во-первых, больше никаких открытых окон зимой и обогрева улицы.

Во-вторых, по образцу европейских стран, в дома украинцев будут подавать тепло в пределах 18-20 градусов. Самая низкая отметка будет на отметке 16 градусов внутри квартиры.

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По словам министра, главная задача – пережить зиму и обеспечить непрерывность тепла. Следовательно, готовиться к холодам нужно каждому уже сейчас.

Кто останется без тепла?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что некоторые украинцы останутся без тепла зимой. Все из-за того, что в отдельных населенных пунктах оккупанты повредили инфраструктуру, и отремонтировать централизованные поставки до конца 2022 года не удастся.

По сути, после победы Украины восстанавливать объекты, разрушенные российскими ракетами и снарядами, придется с нуля. Речь идет о сотнях разбитых и потерянных котельных, которые снабжали теплом небольшие города.

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Чтобы поддержать украинцев в холодное время, правительство обеспечит общины быстрыми модульными котельными. Они будут работать на разных видах топлива и их можно разворачивать в течение недели.

Премьер подчеркнул, что даже на худший случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления. Среди прочего создали запас специальных генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды.

"Сегодня" раньше писали, как правильно подготовиться к отопительному сезону 2022/2023, и рассказывали, какие цены на газ обнародовали украинские поставщики.