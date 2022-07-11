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Не для программистов: кому в IT платят по 50 тыс. грн и больше

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 16:13
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Рассказываем, какие самые популярные вакансии для людей с нетехническим образованием есть в сфере IT и что нужно уметь для такой работы
Кем можно работать в IT
Кем можно работать в IT / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Среди соискателей работы есть определенный стереотип о том, что сфера IT существует только для разработчиков и программистов. Но в таких компаниях достаточно рабочих мест для специалистов с нетехническим образованием, и зарплаты там предлагают значительно выше, чем на аналогичных должностях в других сферах.

Эксперты аналитического центра кадрового портала grc.ua рассказали "Сегодня", каковы эти должности и какие требования предъявляют к кандидатам.

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Среди вакансий в IT 18% – для нетехнических специалистов

"Сейчас в IT-компаниях для нетехнических специалистов открыто 18% вакансий от всех актуальных в IT-сфере на сайте grc.ua. Ищут, в частности, менеджеров продуктов, рекрутеров, PR-менеджеров, маркетологов продуктов, менеджеров по работе с клиентами, контент-менеджеров и т.д. ", – отмечают эксперты.

Для всех таких должностей нужно иметь разные навыки. Эксперты отодрали наиболее популярные и рассказали, что нужно знать и сколько можно заработать.

Первая из них – Project Manager (управление проектами). Основная обязанность – управлять проектной командой, формировать видение и стратегию продукта, над которым работает эта команда. Работодатели требуют следующие навыки:

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  • базовое понимание HTML;
  • управление человеческими ресурсами;
  • финансовая грамотность;
  • знание методологии разработки и понимания технической стороны дела;
  • знание иностранного языка.

"Проект-менеджеры являются важной составляющей бизнес-процесса в IT. Они являются "мостиками-толкователями" между чистыми техническими специалистами и менеджментом компании", – объяснили эксперты.

Заработать такие специалисты могут от 1 000 до 2 000 долларов в месяц (примерно от 36 500 до 73 000 грн).

Также в IT могут работать рекрутеры (специалисты, ищущие людей на вакансии). Одним из основных требований к будущему рекрутеру есть высокий уровень знания английского языка. Часто работать таким специалистам можно дистанционно. Кроме того, работодатели требуют следующее:

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  • базовые знания в IТ;
  • свободное владение пакетами MS Office, Google Sheets/Docs.

Работа есть и для маркетологов. Для этого нужно понимать, уметь и знать следующее:

  • продвижение компании, IT-услуг или/и IT-продуктов на рынке;
  • участие в формировании стандартов компании по работе с разными каналами сбыта;
  • базовые знания инструментов внутреннего маркетинга – e-mail маркетинг, маркетинг лояльности и т.д.;
  • понимание специфики "работы" рекламных инструментов;
  • важно иметь стратегическое мышление, инициативность, организаторские способности, знать специфику рынка.

Также в IT могут работать менеджеры по работе с клиентами, которые должны поддерживать и расширять клиентскую базу, консультировать пользователей, вести деловую переписку, собирать и обрабатывать отзывы о работе IT-команды.

Например, контент-менеджеры могут для IT-компаний наполнять сайты и соцсети. Нанимают на работу и менеджеров по продажам. В их основные обязанности входит следующее:

  • поиск, выявление потребностей, формирование предложения и презентование и продажа продуктов IT на рынке;
  • поиск клиентов;
  • работа с коммерческими предложениями.

"Опыт работы в продаже желателен, однако не обязателен. Работодатели готовы осуществить обучение кандидатов, у которых есть желание достигать поставленных целей и зарабатывать деньги. Одно из основных требований: уверенное владение английским – разговорным и письменным", – подчеркивают аналитики.

Заработать такие менеджеры могут от 1 000 до 1 500 долларов (примерно от 36 500 до 55 000 грн).

Сферы, где наиболее нужны люди

Ранее "Сегодня" писали, что больше всего вакансий по состоянию на конец июня и начало июля есть в сфере продаж. Работу предлагают продавцам, кассирам, администраторам торговых залов, менеджерам по продажам.

Значительную долю вакансий занимает IT-сфера. Есть много работы и для других профессионалов. Читайте в нашем материале, кто сейчас нужен работодателям, и в каких городах конкуренция самая маленькая.

Кроме того, Нацбанк опубликовал отчет за июнь с данными о том, как активно люди ищут работу, сколько для них вакансий и как изменились заработки. Читайте в нашем материале, что происходит на рынке труда.

Также "Сегодня" пообщались с парнем, работавшим оператором колл-центра. Читайте, что на самом деле скрывает такая работа и какова ситуация с заработками.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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