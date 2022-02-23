Украинцы массово скупают оружие — какое и за сколько

Рассказываем, как выросли продажи оружия в этом году

Украинцы массово скупают оружие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В этом году количество продаж оружия, по сравнению с 2021 годом, вырасло.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, больше всего оружия реализуется именно на восточных регионах государства.

"В прошлом году за февраль продано менее 10 тыс. единиц, то за тот же месяц этого года эта цифра достигла 10300 единиц... Субъекты хозяйствования нам действительно сообщают, что люди начали скупать больше оружия. Наши люди скупают не гречку, а оружие" , – сказал Фацевич.

Также, по словам бывшего народного депутата Борислава Березы, в Киеве люди массово берут справки для получения разрешения и скупают оружие на случай войны с Россией.

"Сегодня общался со своим семейным врачом. И она меня попросила угадать, что именно она выписывает сегодня больше всего? Я предположил, что это рецепты или больничные. Оказалось, что нет. За последние недели она выписала огромное количество справок для получения разрешения на оружие. На мой вопрос, идет ли счет на десятки разрешений или больше, она ответила, что счет идет на сотни. И запрос не ослабевает", – написал Береза в своем Telegram-канале.

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Наиболее популярное оружие среди украинцев

Среди украинцев наиболее популярным оружием является то, что не требует разрешений. Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил продавец оружейного магазина волынянин Максим.

Он отметил, что в этот перечень входят:

газовые баллончики;

пневматические пистолеты;

револьверы под патрон Флобера.

Это оружием можна сказать, что не считается, и каждый может приобрести его, если вам, конечно, исполнилось 18 лет. В топе, по словам Максима, газовые баллончики. Среди "взрослого" оружия обычный украинец может приобрести охотничье ружье. Цены их варьируются от 6 до 7 тыс. грн. Однако для такого нужно уже разрешение.

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"Распространены также пневматические пистолеты. Например, та же популярная реплика фирмы Glock. Предназначены они обычно для страйкбола, разрешений на них не нужно, а ранить эти пистолеты фактически не могут. Разве что оставят гематому", — говорит Максим.

По его словам, довольно распространены также и спортивные пистолеты той же фирмы Glock. Стоят они от 37 тыс. грн, но имеют определенные особенности использования.

В общем, наиболее популярны среди украинцев гладкоствольные помповые ружья (от 5 тыс. грн) и гражданская версия автоматов Калашникова (ориентировочно 25 тыс. грн).

Как получить разрешение на оружие?

По словам заместителя главы Нацполиции (НПУ) Александра Фацевича во время брифинга в Укринформе, чтобы получить разрешение на приобретение оружия, необходимо пройти определенную процедуру:

написать заявление в полицию, в которую приобщить пакет документов;

пройти обучение;

после получения разрешения и приобретения оружия его необходимо зарегистрировать по месту жительства, чтобы правоохранители держали на контроле.

"Люди покупают либо спортивное, либо охотничье оружие. И полный пакет документов, и спецпроверку, и обучение человек проходит", — сказал он, отметив, что, например, контроль НПУ за оборотом в том числе охотничьего оружия обязателен, ведь с ним по улице просто так нельзя ходить.

Он добавил, что покупка оружия без проверки – это уже уголовная ответственность.

Закон о владении оружием

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди граждан Украины. Об этом стало известно на заседании Рады. Законопроект №5708 был поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Основные его тезисы:

осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;

разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;

разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;

определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;

определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;

определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;

установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;

предусмотреть ограничение права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;

предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;

определить понятие зон свободных от оружия;

определить понятие зон свободных от оружия; прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;

определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;

урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;

предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.

С чем связано увеличение количества продаж оружия?

Постоянные новости об эскалации, признание Путином "ДНР" и "ЛНР", сообщение о приказе привести армию РФ в боевую готовность — это и другое побуждает украинцев задуматься о защите себя и своих родных.

Поэтому украинцы массово берут справки на разрешение и "сметают" полки вооруженных магазинов.

На фоне такой паники люди не только скупают оружие, но и сеют хаос вокруг рынка валют.

В целом? негативные настроения в обществе стоят Украине, по словам руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, 2-3 млрд дол. финансовых потерь в месяц/ Это, в частности, и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в сфере туризма, сокращение авиаперевозок.

Раньше мы рассказывали, почему рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Также мы писали, как Украина повлияла на капитуляцию русского рынка.