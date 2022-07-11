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От одноразового билета до "безлимита": где есть льготы на проезд для украинцев в ЕС

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 12:31
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Рассказываем о льготах для украинцев в общественном транспорте Европейских стран
Украинцам еще доступны льготы в некоторых видах транспорта в ЕС
Украинцам еще доступны льготы в некоторых видах транспорта в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Льготы для украинцев за границей постепенно сокращают и отменяют, касается это и общественного транспорта.

На специализированном портале visitukraine.today рассказали, какие страны пока позволяют украинцам путешествовать на льготных условиях.

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Австрия

Страна дает возможность украинцам пользоваться общественным транспортом Вены Wiener Linien до конца сентября.

А для поездок за пределами столицы они могут оформить билет "Not-Ticket Ukraine" для бесплатного проезда в поездах ÖBB. Его можно получить в поезде у персонала или в кассах ÖBB на вокзалах и действует он два дня, а после его нужно оформлять снова.

Бельгия

Украинцы в день прибытия могут воспользоваться правом бесплатного проезда в сети SNCB (международные поезда, следующие в/из Германии, Нидерландов, Люксембурга и Франции).

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Для этого необходимо предъявить билет DB Helpukraine или свой украинский паспорт, ID-карту, или другое удостоверение личности.

Если вы и дальше остались в стране, то можете зарегистрироваться в Бюро регистрации беженцев и это позволит бесплатно переехать к вашему месту проживания в Бельгии по билету Fedasil Bulk Ticket.

Болгария

Здесь украинцам дали возможность бесплатно ездить в общественном транспорте города София до октября этого года.

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Для этого нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и регистрационную карту временной защиты.

Кроме того, болгарская железная дорога и Румынский государственный железнодорожный пассажирский оператор CFR Călători предлагают нашим соотечественникам бесплатные билеты по программе "HELP UKRAINE".

Для его получения необходимо предъявить документ, подтверждающий гражданство или прописку в Украине.

Ирландия

Эта страна предоставляет бесплатный проезд по железной дороге Iarnród Éireann или автобусом Bus Éireann от пункта прибытия в Ирландию до конечного пункта назначения, однако только для вновь прибывших беженцев.

Для получения билета на поездку в кассе необходимо предъявить:

  • украинский паспорт;
  • подтверждение прибытия в Ирландию за последние семь дней;
  • подтверждение от зарегистрированной благотворительной организации, участвующей в реагировании на войну в Украине.

Литва

Украинцы, сбежавшие от войны в Вильнюс, могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

Для этого нужно только предъявить контролерам документ, удостоверяющий личность.

Италия

Здесь украинцы могут бесплатно путешествовать поездами Trenitalia на протяжении максимум 5 дней с момента въезда в Италию.

Предполагается, что это поможет вновь прибывшим добраться до своего места назначения и касается междугородних и региональных сообщений.

Нидерланды

Если вы въехали в эту страну и хотите двигаться дальше, вам могут выдать бесплатный дневной абонемент в любой кассе по продаже билетов и обслуживания NS на больших железнодорожных станциях.

Для этого нужно предъявить свои украинские документы, а также билет на поезд Германии, Бельгии, Франции или Австрии со сроком действия не более 24 часов.

Польша

К сожалению, страна отменила все льготы на проезд, введенные с 24 февраля, но в отдельных городах они все же остались.

Например, Щецин разрешил украинцам бесплатно пользоваться общественным транспортом до 30 сентября, а за 1 злотый в Познани можно купить социальный проездной сроком действия 30 дней.

Румыния

Здесь переселенцам дают возможность бесплатно добраться до Румынии из пограничного пункта пропуска Паланка, Республики Молдова.

Для этого необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие въезд на территорию Румынии.

Словакия

Здесь украинцы могут бесплатно путешествовать в поездах ZSSK (кроме поездов IC).

Проездные выдают в кассе или непосредственно в поезде, если предъявить действительный паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Своим правом на бесплатный билет можно воспользоваться в день его получения и в течение следующих 4 дней, начиная со дня получения личного документа SLOVAK HELP или документа, подтверждающего статус временного убежища.

Венгрия

Здесь беженцы из Украины могут бесплатно путешествовать поездами MÁV-START a GYSEV с билетами солидарности "Solidarity tickets".

Их нужно получать в кассе перед поездкой или в самом поезде у проводника. Такие билеты действительны только для 2-го класса поездов, на маршруте и в указанный на них промежуток времени.

Португалия

Гражданам Украины или беженцам из Украины других национальностей железная дорога Comboios de Portuga предлагает бесплатный проезд в межрегиональных, региональных и городских поездах 2-го класса Celta и Intercidades.

Там можно даже перевозить животных без билетов и идентификационных документов на них.

Для этого нужно предъявить свой паспорт, идентификационный документ гражданина Украины или подтверждение места жительства в кассе или в самом поезде.

Франция

Одно бесплатное путешествие украинцы могут получить в железнодорожной компании SNCF в пределах Франции и других европейских пунктов назначения.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно подойти к пункту продажи билетов на вокзале и предъявить один из следующих документов:

  • паспорт или удостоверение личности, выданные в Украине;
  • билет немецкой железной дороги Deutsche Bahn "HELP UKRAINE";
  • действующий вид на жительство для неукраинцев, бегущих от войны;
  • украинскую карту иностранного резидента в Украине.

Хорватия

Украинцы получили право бесплатных поездок на всех внутренних железнодорожных маршрутах Хорватии во 2-м классе поездов у перевозчика HŽ Putnički.

Для этого в кассе или поезде нужно предъявить украинский паспорт и решение о разрешении на въезд в Республику Хорватия.

Чехия

В общественном транспорте Праги бесплатный проезд для украинцев доступен только в первые 5 дней по прибытии в страну.

После этого можно приобрести льготный проездной: на месяц – 165 крон (209 грн) и на квартал – 444 кроны (563 грн).

Швеция

В Стокгольме украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и функцию билета для них будет выполнять паспорт или ID-карта гражданина Украины.

"Сегодня" раньше писали, как бензиновый кризис ударил по ценам на проезд и рассказывали, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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