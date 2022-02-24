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Доллар резко рванул вверх! Что происходит с курсом валют после вторжения

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 08:01
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 февраля
Курс валют 24 февраля
Курс валют 24 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 24 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 29,25 грн;
  • 1 евро – 33,17 грн;
  • 1 злотый – 7,29 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 27 копеек (28,99 грн – самый высокий показатель за 4 года), а евро – на 27. Курс злотого стал выше на 6 копеек, а курс рублей – на 2.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 23 февраля доллар подорожал на 45 копеек в покупке и продаже. В завершение торгов он стоил 29,43/29,48 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 38 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,35/33,40 грн (покупка/продажа).

Отметка 30 приближается?

По словам руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, на рынке продолжает отток нерезидентов, иностранцы продолжают сокращать свою долю в ОВГЗ, а также выводить свободные средства.

Эксперт говорит, что сейчас компании меняют валюту только в крайнем случае – на нужды бизнеса.

"Валюту меняют на гривну только под операционную деятельность. Все ждут, что курс продолжит рост. На рынке наблюдается серьезная перекос спроса и предложения", – говорит Шевчишин.

Напомним, ночью 24 февраля по всей стране раздавались взрывы. На мирные города падают ракеты, из Крыма ушли танки, сухопутное вторжение в направлении Харькова.

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Раньше мы писали, сколько денег за один день можно снять с банкоматов ПриватБанка и Ощадбанка.

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