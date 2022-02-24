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Долар різко рвонув вгору! Що відбувається з курсом валют після вторгнення

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 08:01
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 лютого
Курс валют 24 лютого
Курс валют 24 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 24 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 29,25 грн;
  • 1 євро – 33,17 грн;
  • 1 злотий – 7,29 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 27 копійок (28,99 грн – найвищий показник за 4 роки), а євро – на 27. Курс злотого став вищим на 6 копійок, а курс рублів – на 2.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 23 лютого долар подорожчав на 45 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 29,43/29,48 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 38 копійок у купівлі та продажу. На час закриття євро торгувався на рівні 33,35/33,40 грн (купівля/продаж).

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За словами керівника відділу аналітики Forex Club Андрія Шевчишина, на ринку продовжує спостерігатись відтік нерезидентів, іноземці продовжують скорочувати свою частку в ОВДП, а також виводити вільні кошти.

Експерт каже, що зараз компанії змінюють валюту тільки в крайньому випадку – на потреби бізнесу.

"Валюту змінюють на гривню лише під операційну діяльність. Усі чекають, що курс продовжить зростання. На ринку спостерігається серйозний перекіс попиту та пропозиції", – каже Шевчишин.

Нагадаємо, вночі 24 лютого по всій країні лунали вибухи. На мирні міста падають ракети, з Криму пішли танки, сухопутне вторгнення у напрямку Харкова.

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