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Почти как в 2015-м: Побьет ли курс доллара рекорд семилетней давности

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 18:59
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Мы сравнили ситуацию на валютном рынке сегодня и семь лет назад, когда курс на межбанке уже превышал отметку 30 грн
Так дорого американская валюта не стоила почти семь лет
Так дорого американская валюта не стоила почти семь лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В среду, 23 февраля, курс доллара на межбанке перевалил отметку 29,5 грн. Так дорого американская валюта не стоила почти семь лет. Тогда волна валютной паники загнала курс доллара к отметке 30,01 грн – таким был официальный курс НБУ на 26 февраля 2015 года. Основные события тогда происходили на день раньше – 25 февраля. "Сегодня" вместе с экспертами сравнил ситуацию тогда и сейчас.

Отметка 30 грн приближается

В среду, 23 февраля, падение гривны против доллара продолжилось. Курс американской валюты в течение дня преодолевал психологическую отметку 29,5 грн и если бы не интервенции НБУ, то до конца дня доллара бы установил новый рекорд.

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На рынке продолжает наблюдаться отток нерезидентов. Новости приходят ежечасно и многие из них воспринимаются рынком негативно. Информация о введении чрезвычайного положения, эвакуация российского посольства, перевод консульских учреждений в западную часть страны – все это воспринимается как дополнительные риски, – поясняет "Сегодня" руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, иностранцы продолжают сокращать свою долю в ОВГЗ, а также выводить свободные средства.

С начала февраля портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 6,1 млрд грн. Они выходят не только из внутреннего госдолга, но выводят дивиденды и другие свободные средства. Поэтому на рынке наблюдается избыточный спрос, который удовлетворяет НБУ. При этом экспортеры, видя, что курс пошел вверх, заняли выжидательную позицию, – продолжает Андрей Шевчишин.

По его словам, сейчас компании меняют валюту только в самом крайнем случае – на текущие потребности бизнеса.

Валюту меняют на гривну только под операционную деятельность. Все ждут, что курс продолжит рост. На рынке наблюдается серьезный перекос спроса и предложения. Я не исключаю, что в четверг 24 февраля курс доллара может превысить 30 грн. Все будет зависеть от НБУ, – говорит Шевчишин.

На наличном рынке курс продажи доллара превысил отметку 30 грн днем в среду, 23 февраля. Правда, покупали валюту банки и обменки существенно дешевле. Сдать доллар можно было по 28,9-29,5 грн.

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Как это было: До 40 гривен в обменниках

Антирекорд курса доллара в Украине был зафиксирован 25 февраля 2015 года. Согласно архиву НБУ, на следующий день "американец" официально стоил 30,01 грн. Но на самом деле купить его по такой цене в тот день было невозможно.

На наличном рынке тогда доллар продавался по 38-40 гривен, а покупали его по 32-35 гривен. Некоторые граждане хвастались, что смогли продать валюту по 37-38 грн, но скорее всего это были сделки на минимальные суммы. Такой большой спред говорил о том, что валютчики сами не понимали, куда пойдет курс.

На межбанке тоже был хаос – курс продажи доходил до 34 гривен. По слухам, Валерию Гонтареву, которая возглавляла тогда НБУ, вызывал на ковер пятый президент Петр Порошенко и требовал остановить это безумие.

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В тот же день НБУ фактически остановил до конца недели торги на межбанке, запретив банкам покупать валюту по заявкам клиентов. Возможно ли что-то подобное сейчас?

Основное отличие февраля 2015 года от февраля 2022 года заключается в том, что сейчас НБУ действует абсолютно рыночными механизмами. В 2015 году со стороны НБУ было введено множество ограничений – на снятие депозитов, на вывод валюты за рубеж, но это не спасало. На рынке было множество так называемых кептивных банков (обслуживают интересы владельца – Ред.), банков, которые занимались валютными спекуляциями и на это наложился отток капитала в том числе и российского бизнеса, – вспоминает Андрей Шевчишин.

С тех пор многое изменилось. Неконкурентные банки были выведены с рынка, банковская система очищена, а дефицита валюты, несмотря на рост курса, не наблюдается.

Тогда НБУ действовал административными методами, сейчас же – исключительно экономическими. Нет никаких ограничений на вывод средств за рубеж или снятие депозитов. Поэтому ситуация тогда и сейчас отличается очень сильно, – резюмирует эксперт.

Напомним, что валютный рынок в 2015 году из-за административных мер довольно быстро успокоился, но ограничения введенные тогда НБУ действовали еще долго – например, максимальная сумма обмена валюты на уровне 150 тысяч гривен для граждан в одном отделении банка за один операционный день была отменена только 5 ноября 2019 года.

В 2015 году многие украинцы меняли валюту на черном рынке или продавали друг другу – доходило до того, что люди в офисах писали, что собираются продать сотню-другую долларов, в корпоративную почту – и коллеги у них ее покупали. Очень хочется верить, что сейчас такое не повторится.

Ранее "Сегодня" писали, как режим чрезвычайного положения в Украине отразится на работе банковской системы и бизнеса. Также читайте о том, как покупать и продавать валюту во время резких скачков курса.

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