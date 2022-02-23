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Режим чрезвычайного положения в Украине: что будет с банковской системой и бизнесом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 14:47
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Рассказываем, повлияет ли чрезвычайное положение на работу банков и бизнеса в ближайшее время
Режим чрезвычайного положения. Что это значит для банков и бизнеса
Режим чрезвычайного положения. Что это значит для банков и бизнеса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Национальном банке Украины заявили, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система страны будет работать без каких-либо изменений.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

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"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Регулятор заявил, что имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Что будет с бизнесом

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, введение чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь украинцев и работу бизнеса. Чиновник отметил, что чрезвычайное положение только позволит украинским военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

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"Чрезвычайное положение – о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", – отметил глава правительства в ходе заседания Кабмина.

Чрезвычайное положение из-за российской угрозы

Режим чрезвычайного положения введут на территории всей страны, кроме Донбасса – в Донецкой и Луганской областях еще с 2014 года действует "отдельный режим".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но срок может быть продлен.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что украинцы массово скупают оружие из-за нависшей угрозы вторжения в нашу страну войск Российской Федерации. Также мы писали, как Украина повлияла на капитуляцию русского рынка.

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