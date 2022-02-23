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Курс доллара приблизился к 30 грн – что будет с гривней в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 17:22
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 февраля
НБУ рассчитал новый курс доллара
НБУ рассчитал новый курс доллара / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 24 февраля:

23.0224.02Изменение
1 доллар США28,99 грн29,26 грн+0,27
1 евро32,9 грн33,17 грн+0,27

По сравнению с курсом, который НБУ рассчитывал на среду, 23 февраля, доллар подорожал на 27 копеек, также как и евро.

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В обменниках доллар продают уже намного дороже 29 грн, в среднем – около 30, но есть предложения и по 33 гривен.

Что происходит на рынке валют?

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, гривня продолжает находится под серьезным давлением. На рынке до сих пор преобладает спрос на валюту, но давление со стороны покупателей снизилось.

"Покупатели продолжают давить на рынок, ориентируясь на риски военной эскалации на востоке Украины. Введенные санкции западными странами против РФ являются пока предупреждающими, чтобы предостеречь РФ от дальнейшей эскалации", – говорит эксперт.

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Не смотря на введенные санкции, нерезиденты и другие участники рынка закладывают возможный риск и стремятся выйти из гривни.

На курс надавит и то, что рынок ожидает погашение более 18 млрд гривен по ОВГЗ. Из-за этого появится ликвидная гривня, которая будет использована в том числе для покупки валюты.

По словам аналитика, в ближайшее время гривня останется под давлением и курс будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривен за доллар. Если же фон будет негативным – курс может обвалится и до 29,5 грн/долл.

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Между тем, нардеп Ярослав Железняк в эфире канала "Украина 24" заявил, что украинцев уже не ожидают значительные валютные колебания. Украина имеет достаточные валютные резервы, и когда паника немного утихнет, доллар вернется к 28 грн.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения РФ, и рассказывали, почему российские элиты начали стремительно терять целые миллиарды.

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