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Российские миллиардеры стремительно теряют свои деньги – кто "обнищал" больше всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 11:57
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Рассказываем, почему самые богатые люди России теряют свои состояния миллиардами
Сколько потеряла российская верхушка?
Сколько потеряла российская верхушка? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала 2022 года состояние 23 самых богатых граждан России снизилось на 32 миллиарда долларов и эскалация на Донбассе может только усугубить их положение.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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В конце 2021 чистый капитал российских миллиардеров составлял 375 млрд долларов, а сейчас – 343 млрд.

Больше всех потерял Геннадий Тимченко, который входит в топ-500 самых богатых людей мира по индексу Bloomberg Billionaires.

Всего за несколько месяцев его состояние уменьшилось на треть и составляет примерно 16 млрд долларов. Большую часть своего дохода Тимченко получил от доли российской газодобывающей компании "Новатэк".

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Еще один акционер "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 6,2 млрд, а состояние Вагита Алекперова, главы "Лукойла", уменьшилось на 3,5 млрд долларов.

Санкции против РФ

22 февраля Великобритания ввела персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также пяти российских банков. Такие действия стали ответом на признание Путиным псевдореспублик "ЛДНР".

Германия в свою очередь остановила сертификацию "Северного потока-2", США ввели санкции против двух российских банков, суверенного долга России и российских элит.

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"Сегодня" также писали, какие санкции против РФ ввел Евросоюз и рассказывали, что будет с экономикой России после признания фейковых республик.

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