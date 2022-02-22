Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Лондон вводит санкции против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Об этом заявил премьер Британии Джонсон.
Дополняется...
Лондон вводит санкции против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Об этом заявил премьер Британии Джонсон.
Дополняется...
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