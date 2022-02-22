Назад дороги нет? Как Украина повлияла на капитуляцию российского рынка

В понедельник, 21 февраля, российский рынок капитулировал из-за обострения ситуации на Востоке Украины.
Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Владимир Позний.
По словам эксперта, признание Россией "ЛНР" и "ДНР" резко повысило вероятность военного конфликта Украины и России. Как следствие — тяжелые санкции, что отрежут Россию от глобальной финансовой системы.
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На этом фоне продолжается экстремальная распродажа, акции в России, особенно в тех компаниях, которые могут оказаться первыми под санкциями. В частности, это:
- банки;
- компании технологического сектора;
- компании вооружений.
Позний утверждает, что акциям и рублю трудно найти точку опоры без изменений в геополитической риторике. Вполне вероятно, что в ближайшее время импульсы затишья на рынке будут пересекаться с новыми сильными распродажами, что будет вести акции все ниже и ниже.
Что происходит на рынке сырья?
В свою очередь как утверждает эксперт, пока Сбербанк теряет 5% 22 февраля, то Газпром отскакивает вверх на 4.6%. Объясняется это тем, что сырьевые компании пока не оказались в первом круге санкций.
В то же время цены на эталонную нефть Brent, которая с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals, бьют рекорды. 22 февраля торги открылись на уровне 94,28 долл. за баррель, а их максимум достиг 99,39 долл., что является рекордом с сентября 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные биржи Yahoo. Finance.
По состоянию на 11:41 по киевскому времени цена на нефть равнялась 99,01 долл. за баррель.
Лидеры падения среди российских компаний
После заявлений Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" акции российских компаний начали резко падать.
Среди лидеров оказались:
- Белуга Ао (MCX:BELU) – цена 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
- ПИКао (MCX:PIKK) – цена 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
- СРао (MCX:LSRG) – цена 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
- МРСКЦентр – цена 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
- М.видео (MCX:MVID) – цена 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.
Напомним, что 21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим".
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