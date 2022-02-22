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Назад дороги нет? Как Украина повлияла на капитуляцию российского рынка

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 12:04
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Рассказываем, что повлекло падение акций российских компаний
Российские акции рекордно падают
Российские акции рекордно падают / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 21 февраля, российский рынок капитулировал из-за обострения ситуации на Востоке Украины.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Владимир Позний.

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По словам эксперта, признание Россией "ЛНР" и "ДНР" резко повысило вероятность военного конфликта Украины и России. Как следствие — тяжелые санкции, что отрежут Россию от глобальной финансовой системы.

На этом фоне продолжается экстремальная распродажа, акции в России, особенно в тех компаниях, которые могут оказаться первыми под санкциями. В частности, это:

  • банки;
  • компании технологического сектора;
  • компании вооружений.

Позний утверждает, что акциям и рублю трудно найти точку опоры без изменений в геополитической риторике. Вполне вероятно, что в ближайшее время импульсы затишья на рынке будут пересекаться с новыми сильными распродажами, что будет вести акции все ниже и ниже.

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Что происходит на рынке сырья?

В свою очередь как утверждает эксперт, пока Сбербанк теряет 5% 22 февраля, то Газпром отскакивает вверх на 4.6%. Объясняется это тем, что сырьевые компании пока не оказались в первом круге санкций.

В то же время цены на эталонную нефть Brent, которая с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals, бьют рекорды. 22 февраля торги открылись на уровне 94,28 долл. за баррель, а их максимум достиг 99,39 долл., что является рекордом с сентября 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные биржи Yahoo. Finance.

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По состоянию на 11:41 по киевскому времени цена на нефть равнялась 99,01 долл. за баррель.

Динамика цен на нефть в течение года
Динамика цен на нефть в течение года / Фото: Yahoo.Finance

Лидеры падения среди российских компаний

После заявлений Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" акции российских компаний начали резко падать.

Среди лидеров оказались:

  • Белуга Ао (MCX:BELU) – цена 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
  • ПИКао (MCX:PIKK) – цена 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
  • СРао (MCX:LSRG) – цена 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
  • МРСКЦентр – цена 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
  • М.видео (MCX:MVID) – цена 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Напомним, что 21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим".

Раньше мы писали, почему гривня "с ума сошла", и что происходит на рынке.

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