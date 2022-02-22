Великобританія запроваджує санкції проти п'яти російських банків

Лондон вводить санкції проти п'яти російських банків, а також бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів.
Про це заявив прем'єр Англії Джонсон.
Доповнюється...
Лондон вводить санкції проти п'яти російських банків, а також бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів.
Про це заявив прем'єр Англії Джонсон.
Доповнюється...
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