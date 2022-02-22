Великобританія запроваджує санкції проти п'яти російських банків

Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондон вводить санкції проти п'яти російських банків, а також бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів.

Про це заявив прем'єр Англії Джонсон.

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