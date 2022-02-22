Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Акції російських компаній впали після заяв Путіна — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 10:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про лідерів падіння та зростання на ринку
Що відбувається з акціями російських компаній
Що відбувається з акціями російських компаній / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Станом на 09:05 за Києвом індекс Мосбіржі знизився на 200,35 пункту (6,597%), порівняно із закриттям попереднього торгового дня, та становить 2836,53 пункту.

Про це повідомляє Investing.

Реклама

Станом на 09:05 за київським часом індекс РТС знизився на 99,98 пункту (8,28%), порівняно із закриттям попереднього торгового дня, та становить 1107,52 пункту.

Торги йдуть з активністю вище за середню. Обсяг торгів з акцій на ФБ ММВБ на 09:05 становив 52 229,88 млн рублів, що приблизно на 190% вище за середній рівень за останній місяць.

Хто в лідерах падіння та зростання:

Лідери падіння:

Реклама
  • Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
  • ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
  • СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
  • МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
  • М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Лідери зростання:

  • "Верхнесалд" (MCX:VSMO) – ціна 50 840 руб. (+3,21%), оборот 53,89 млн. руб;
  • СОЛЕРС (MCX:SVAV) – ціна 205 руб. (+2,5%), оборот 3,77 млн. руб;
  • 0TQTFFXDE – ціна 0,3265 руб. (+1,08%), оборот 0 млн. руб;
  • ТГК-14 – ціна 0,00265 руб. (+0,76%), оборот 0 млн. руб;
  • 0TQTFFXGD – ціна 1,288 руб. (+0,39%), оборот 0 млн. руб.

Які ще акції активно торгуються?

Ціни інших акцій, що активно торгуються:

  • "Сбербанк" (MCX:SBER) – ціна 185,51 руб. (-7,71%), оборот 25247,7 млн. руб.
  • ГАЗПРОМао (MCX:GAZP) – ціна 250,92 руб. (-2,48%), оборот 16 193,43 млн. руб.
  • Yandex (MCX:YNDX) – ціна 2934,4 руб. (-4,29%), оборот 2968,82 млн. руб.
  • ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) – ціна 5635,5 руб. (-3%), оборот 2917,26 млн. руб.
  • "Сбербанк-п" (MCX SBER_p) – ціна 181,64 руб. (-6,86%), оборот 2222,18 млн. руб.

До чого тут заява Путіна?

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ почав вводити російські війська до ОРДЛО, в Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Реклама

Через скандальне рішення Путіна президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запровадив санкції проти "ЛДНР", зокрема, заборонив інвестиції у "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт до США будь-яких товарів, послуг або технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Триваюча ескалація конфлікту на Україні і новини про евакуацію жителів з території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" ще сильніше погіршили очікування інвесторів.

Зауважимо, що ЄС уже сьогодні, 22 лютого, введе нові санкції проти Росії.

Раніше ми також писали: Путін заявив, що постачання російського газу через Україну не припиниться щонайменше до 2024 року.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українка втратила "тисячу Зеленського" через пропозицію Monobank – що сталося Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Акції російських компаній впали після заяв Путіна — що відбувається Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Частина Донбасу залишилася без газу: у "Нафтогазі" назвали причину Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37102.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2547.03

Litecoin (LTC)

103.07

Ripple (XRP)

0.69

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти